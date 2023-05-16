台南晶英端午推山珍海味祈福神粽袋　祀典武廟六神加持包「中」！

▲台南晶英酒店「包中好運福袋」，與國定一級古蹟「台灣祀典武廟」聯名祈福書籤相結合，有求財、求運、求子以及好姻緣的祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

五月五粽香四溢過端午！台南晶英酒店去年熱賣的「包中好運福袋」，「食」尚感吸睛且祝福意味滿滿受到歡迎，今年再次將美味的粽子與國定一級古蹟「台灣祀典武廟」聯名祈福書籤相結合，除了既有求財、求運、求子以及好姻緣的祝福外，新增更符合民眾祈求平安與健康的心意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

福袋內集結奢華海味「鮑魚干貝帝王粽」三顆與奶素可食用「飄香麻油菇王粽」兩顆，加上「廣富號帆布行」工匠手工縫製、粽葉綠相襯簡約米白的提袋，全新樣貌售價抗漲，並含「古韻守護書籤」吊牌六擇一。

台南晶英粽禮袋內含兩款山珍海味粽，皆由中點主廚吳睿桓悉心主導選材與製程，首款「鮑魚干貝帝王粽」每顆重達120克，選用日本富含高營養價值的極品軟嫩鮑魚，整顆搭配干貝絲、豬肉、蛋黃及香菇等數種食材，裹入鹹香軟黏的糯米，單口咬下即能感受海陸內餡在嘴裡交織噴發，澎湃濃郁的香氣不需額外蘸醬也能滿足食饕的味蕾。另一款「飄香麻油菇王粽」傳承古早麻油粽特色，主廚先將老薑與麻油以大火煸出香氣，接著在糯米中加入擁有大量膳食纖維、譽有穀類紅寶石的紅藜幫助消化，再與杏鮑菇、茶樹菇、香菇、蓮子等配料一起進行拌炒，口口都能感受濃厚麻油撲香與豐富餡料，享用香粽同時也能兼顧營養和健康。

有鑑於府城除了是文化之都，廟宇慶典活動更是活絡多元，台南晶英酒店「包中好運福袋」旨在祈求吃粽「包中」的好寓意，此次再續前緣與建廟歷史超過350年的「台灣祀典武廟」合作，粽禮袋提供「古韻守護書籤吊牌」，飯店亦貼心先將吊牌經過傳統儀式「過香爐」，賦予眾神鼎盛香火的加持用意，以「關聖帝君」為首祈求財源與官運亨通、「福德正神」保佑萬事平安順心、「斗姥元君」也是北斗眾星之母祈願延年益壽、「月下老人」賜予單身男女幸福良緣、掌管子嗣的女神「註生娘娘」盼望早生貴子、而祝福莘莘學子金榜題名則必拜「文昌帝君」護航考運，上述可依送禮需求任意挑選，即日起至6月22日接受訂購，大宗訂購20組以上另提供優惠折扣，可來電(06)390-3005洽詢。