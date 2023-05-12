華航線上旅展開跑！全航線機票下殺　飛香港最低4365元↑

▲華航線上旅展開跑，全航線機票下殺推優惠。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

華航線上旅展開跑！華航宣布，5月12日至6月5日至華航網站購買自台灣出發的全航線機票，不論商務艙、豪華經濟艙或經濟艙，皆可享有最多88折優惠，飛往東南亞豪華商務艙及豪華經濟艙更下殺8折。其中高雄-香港經濟艙來回機票未稅4,365元起，台北-布里斯本未稅最低20,079元起。

台北國際觀光博覽會5月26日至29日登場，高雄旅展也將在6月2日至5日接續展開，瞄準復甦海外旅遊市場，華航宣布推出「用你的姿態漫旅世界」線上旅展，優惠促銷為期25天，商務艙包括台北-峴港來回機票24,273元起 (未稅)，台北-清邁也只要24,541元(未稅)，台北-峇里島27,218元 (未稅)。

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經濟艙包括台北-香港來回機票最低5,063元 (未稅)，台北-宿霧5,675元 (未稅)，台北-布里斯本20,079元 (未稅)，獨家飛航的台北-安大略25,701元 (未稅)，而7月18日將開航的台北-布拉格最低 24,987元(未稅)。

高雄出發機票也超殺，高雄-香港經濟艙來回機票最低4,365元 (未稅)，高雄-曼谷7,139元 (未稅)，高雄-首爾仁川8,555元 (未稅)，高雄-大阪10,620元 (未稅)，高雄-東京 (成田)10,887元(未稅)。

此外，高雄航點也將派出新機執飛，華航表示，首爾仁川、東京(成田)及大阪皆採華航最新A321neo機隊執飛；737-800客艙也全新升級無線影音娛樂系統，旅客可透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。