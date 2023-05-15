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哈韓族有福！華航7／6開航高雄－首爾「來回只要8200元」

▲華航7月6日起新增高雄-首爾金浦航線。（圖／華航）

▲華航7月6日起新增高雄-首爾金浦航線。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

隨著台灣與韓國兩地邊境管制鬆綁，中華航空看好國人赴韓觀光與商務需求增加， 7 月 6 日起新增高雄-首爾金浦航線，提供每周 3 班往返服務，以便利南部民眾。華航推出優惠價，經濟艙來回機票8,200 元起(未稅)，即日起開放訂位及購票。

華航獨家飛航高雄-首爾金浦航線，每周二、四、六以 737-800 機型執飛，出發航班 CI184 於下午 2 時 30 分從高雄小港機場起飛，首爾時間晚上 6 時 15 分抵達金浦機場；回程航班 CI185 於當地晚上 7 時 15 分起飛，台灣時間晚上 9 時 15 分返抵小港機場。

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華航表示，金浦機場距離首爾市中心更近，民眾抵達後可輕鬆直衝市區各大熱門景點，例如弘大、明洞、南山首爾塔等。華航盼此新航線開通後，不僅可提高南部鄉親赴韓旅遊、探親及洽公的便利性，亦可吸引韓國旅客到台灣南部觀光。

華航高雄出發航班積極增班中，高雄-首爾仁川 4 月起增至每周 7 班，加上 7 月 6 日開航高雄-首爾金浦每周 3 班，高雄往返首爾航班將達每周 10 班；另外高雄往返東京成田每周 7 班、大阪 7 班、曼谷 5 班、上海浦東 5 班、廈門 3 班、香港 7 班，而馬尼拉 4 月起從每周 3 班增至 4 班，4 月 20 日起再增飛深圳每周 2 班，屆時高雄出發每周提供 50 個航班，直飛亞洲各大主要城市。

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