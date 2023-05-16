逼穿戰袍和老董「互動」！業務尪把妻當交際花：為我犧牲一下

▲先生為了業績居然要太太穿性感衣服和老董「互動」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

俗話說愛到卡慘死！一名先生為了業績，不惜要太太穿性感衣服一起去應酬，甚至還要太太和客戶靠近一點。岳父岳母得知後，苦勸女兒離婚，沒想到女兒不離就算了，居然還想著「我還能為先生再做些什麼會更好」。

律師林鵬越在《震震有詞》分享案例，表示女方在大學時期就是先生的工具人，報告幾乎都是她寫，畢業後因為工作比較順利，給了先生很多資源，但對方不但沒有感謝，久而久之還覺得是理所當然。

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林鵬越提到，該名先生因在業務單位，因此就有業績需求，每次聚餐時都會請太太穿比較性感一點，表面上是說這樣會讓他有面子，但實際到了現場總會「王總啊」、「Ｈ董」之類的，要太太去敬酒，甚至去喝酒唱歌，還會把太太推出去，要太太和客戶靠近一點、喝交杯酒，把自己的太太推向鹹豬手邊緣。

▲律師林鵬越表示，爸媽看不下去，要女兒離婚。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

林鵬越透露，不僅如此，該名先生還會洗腦太太，為了彼此的買房基金、育兒基金以及他的業績犧牲一下。林鵬越說，後來是爸媽看不下去女婿的行為，把女兒帶來這邊，但女方仍不願意離婚，甚至還想著「我還能為先生再做些什麼會更好」，讓爸媽超無奈。

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