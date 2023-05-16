生4胞胎！軟爛尪攤手「養不起」落跑　她下跪哭求父賣房付醫藥費

▲人夫在妻子生下4胞胎男嬰後落跑。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

生完小孩後，媽媽最需要的就是親友的陪伴，然而大陸一名男子卻在妻子生下4胞胎男嬰後，不肯到醫院探視，原因竟是因為養不起，令人傻眼。

根據《網易新聞》報導，鍾姓女子生完4胞胎男嬰後，丈夫突然不告而別，讓她一人孤單躺在病床上，無奈之下只好求助當地媒體。人員前往男方家查看，結果發現鍾女的丈夫沒有出去工作，而是躺在床上玩手機。

鍾女丈夫坦言，因為經濟壓力太大了，根本沒錢養4個孩子，所以到現在連醫院都不敢去，怕一去醫院就被追討醫藥費。不過在旁人的勸說下，鍾女丈夫最後終於願意到醫院探視妻子。鍾女丈夫透露，看到妻子躺在床上的痛苦模樣，自己決定不再逃避。

然而沉重的醫藥費，讓一家人再度陷入困境。婆婆提議，把其中3個孩子送人，這樣負擔就會減少很多。對此鍾女強烈反彈，認為手心手背都是肉，自己絕對不會把孩子送出去；由於實在沒辦法了，她下跪痛哭和自己的父親拜託，希望他能賣掉房子，幫助她度過難關。而鍾父思考許久，終於點頭賣掉房產。

相關單位得知狀況後，也主動進行幫助，為這家人申請補助。不少人得知消息後，紛紛留言「養不起但也不能逃避呀」、「這種男人沒有責任心」、「沒有擔當」。

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