峇里島情侶「神秘5小時」亡！22歲正妹躺浴缸慘死　法醫說話了

▲兩名中國旅客在峇里島洲際酒店死亡。（圖／翻攝推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

印尼峇里島五星級洲際酒店發生兩名中國旅客死亡的離奇命案，因死狀悽慘而引起關注。對此，一名法醫從業人員表示，兩名死者死因不同，可能有兩名以上的兇手，但死者進入房內5小時都無人進入，因此案件仍疑點重重，詳細案情要以官方調查為準。

綜合陸媒報導，峇里島五星級洲際酒店1日發生命案後，峇里島警方已調查15名證人，包含酒店員工、熟悉酒店位置的外國人等。據悉，男性死者為25歲李姓男子，屍體的頸部左右都有傷口，左腳也有傷，女性死者為22歲程姓女子，頸部有纏繞的傷口，額頭有瘀傷，兩名死者為情侶關係，兩人交往2、3年，感情穩定。

根據監視器畫面顯示，程女4月30日晚間到酒店登記入住4233號房，李男則在5月1日凌晨0時17分左右抵達，兩人於1日凌晨1時17分許使用叫餐到房的客房服務，最後李男6時32分爬出房間，期間5小時都沒有人進入房間。

▲▼兩名死者在房內5小時就滿身傷死亡。（圖／翻攝推特）



一名法醫從業人員分析，當地警方的用詞是查辦、破案，代表可能是兇殺案，起初資訊指出男死者的背部有傷，懷疑是女方殺人後自殺；另外，因屋內私人物品沒有丟失，窗口沒有侵入條件，門口也無人進入，因此初步排除他殺的可能。

若以他殺推斷，該名法醫從業人員表示，女死者在浴缸裡被勒頸，男死者死於刀傷，兩人死於不同的殺人工具，若是他殺就意味有兩名以上的兇手，可以將情侶直接控制並殺害，因此男死者有力氣爬出門外，便不符常理。

最後，法醫從業人員表示，詳細死因及案情，仍需調查現場及驗屍才能釐清，最終需以官方通報為準。