天使紅蝦過譽「肉質軟爛」　他吃一口皺眉：白蝦屌打！老饕曝吃法

▲天使紅蝦沒有想像中好吃。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

很多人去吃Buffet，都是想著怎麼吃回本，坐好坐滿該用餐時段，一名網友表示，看到很多吃到飽的餐廳，都會提供天使紅蝦，但是吃起來口感很差，肉質很軟爛，但各個吃到飽餐廳都可以看到天使紅蝦。對此，有網友點出，因為便宜，如果要吃好吃的天使紅蝦，就要吃生食級。

有網友在PTT發文，「天使紅蝦根本不好吃啊」，很多火鍋、燒肉吃到飽店家，若選擇較昂貴的價位，就會提供天使紅蝦，但他認為天使紅蝦的肉質軟爛，味道也不好，白蝦還比較好吃，「怎麼各大餐飲都那麼流行？」

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對此，網友回應只是因為便宜，「因為都是冷凍好幾個月的爛肉」、「名字好聽而已」、「當初就是找個便宜貨進來，取個很潮的名字當高級貨在推銷啊」、「就噱頭，泰國蝦Q度、甜度都屌打」、「白蝦、草蝦最實吃啦」、「就算是新鮮的，還是被草蝦屌打啊」。也有人認為，只是因為不新鮮，「肉軟爛是冰太久不新鮮吧」、「那是你沒吃到新鮮的」、「這些紅蝦都是在阿根廷捕撈後船凍，然後運來台灣都好幾個月了」。

其中，不少人推薦，想吃天使紅蝦就要吃生食，「天使紅要好吃是要生食」、「生食級的還不錯啦」、「天使紅蝦只有高級餐廳生食級還可以，燒烤火鍋的都是凍不知道多久了」、「不能水煮，適合生吃或者冷凍直接上火烤」、「只有吃生，煮熟真的不行」。