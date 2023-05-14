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大陸 大陸焦點 特派現場

1個月去4次和牛吃到飽！她點共20萬元食材「偷打包」　餐廳怒告

大陸貴州一名女子一個月內吃了5次和牛日料自助餐，每次去都點非常多食物，吃不完的就用小塑膠袋把食物偷偷打包帶走。（圖／翻攝極目新聞）
▲大陸貴州一名女子一個月內吃了5次和牛日料自助餐，每次去都點非常多食物，吃不完的就用小塑膠袋把食物偷偷打包帶走。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸貴州一名女子一個月內吃了5次和牛日料自助餐，每次去都點非常多食物，吃不完的就用小塑膠袋把食物偷偷打包帶走，且還會挑選較貴的食材，店家發現後氣炸怒告，目前雙方已達成和解，女子也補交了44,543元餐費（人民幣，下同，約新台幣197,263元）。

綜合陸媒報導，貴州省貴陽市一名葉女士（化姓）自2022年1月開始，經常前往一間主打和牛日料的自助餐店，且每次點餐量都相當大；2022年9月1日，店員透過監視器發現，葉女士用小塑膠袋將所點的食物偷偷打包帶走，而且偏愛價格較貴的食物，像鮭魚、北極貝、法式鵝肝等，她會一次點好幾份打包帶走。

店家查看葉女士此前一個月消費紀錄，發現葉女來店4次，點單金額分別為9,135元、9,106元、10,328元、11,130元，加上9月1日消費，5次共計45,653元，但因是吃到飽餐廳，每次只需支付218元，再加上優惠，五次實際支付僅1,010元。

事後店家聯繫葉女士，要求她按菜單價格補齊2022年8月到9月那五次的餐費，但葉女士不同意，因此店家決定向法院起訴，要求葉女士補足餐費。店方負責人陳女士表示，近日他們已和顧客達成庭前和解，經核算，顧客向店方補交了44,543元餐費，同時承擔8,000元訴訟費用。

陳女士表示，「這4萬多元我們事實上也沒要，而是回饋給了其他顧客。我們在直播間抽福袋，給顧客送出了一百多份不要錢的霸王餐，每份價值258元」，同時表示以後會將加強店內的管理，以防再次出現有人悄悄打包的行為。

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