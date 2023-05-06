破紀錄！屏東潮州賽神蝦　冠軍公蝦重356g...和手臂一樣長

▲賽神蝦比賽，冠軍公蝦破紀錄 。（圖／潮州鎮公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

2023年第5屆賽神蝦，於今(6)日在屏東縣潮州鎮舉行，先前已曾經舉辦過4屆，受疫情影響一度停辦動；今年度的賽神蝦競賽將獎金提高，公蝦組與母蝦組冠軍獎金各提高到1萬元，並加碼破紀錄獎金；公蝦組冠軍重達356公克，破了連續兩年的紀錄347公克，也成為今年度唯一破紀錄的泰國蝦選手。

配合賽神蝦活動，今年增加了觀賞魚展示—「潮州雙寶．競艷登場」，將全國優等的泰國蝦、觀賞魚水產養殖技術，充分呈現在鄉親面前。與兒童遊樂設施、氣墊遊戲、魔術表演、親子互動闖關遊戲，現場相當熱絡。

由於而參與比賽蝦農相當踴躍，經緊張過秤，公蝦組冠軍重356公克，破了連續兩年的紀錄347公克；母蝦冠軍210公克，低於的256公克；印證蝦農今年養殖業因為氣候變遷，冬天特別冷、冷得比較久，可能養殖業今年要養比較大尾，較不簡單的說法。

而但公蝦組及母蝦組，都出現兩個第5名並列的有趣現象，呼應今年的「福兔囍來潮」，「雙囍臨門」，「五福臨門」。

潮州鎮公所表示，全國80%的泰國蝦養殖在屏東縣，其中4成在潮州，期待「潮州賽神蝦」可以長長久久的辦理，讓全台灣看到潮州的高超的養殖技術，及好山好水的魅力城鎮。