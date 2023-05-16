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大陸 大陸焦點 特派現場

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘一聽霸氣回應...賓客全讚爆

（示意圖／翻攝自pexels）

▲婚姻中要雙方彼此尊重才會幸福。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婚姻關係中雙方家庭是平等的，而夫妻之間也要學習如何相互尊重，婆家和娘家更不應過分干涉兒子和女兒的婚姻，否則到頭來恐害人害己。

《記聞觀察》的報導，大陸一名女子汪倩在很小的時候爸媽就離婚了，之後她就跟她媽媽一起生活，基於對媽媽養育之恩，她堅持婚後一定要帶媽媽一起生活，但由於這個原因，汪倩相親多次都沒能成功，一直到28歲都還沒結婚。但小倩相信絕對會遇到能體諒她的人，終於在一次相親，遇見了她的大學校友，一位名叫徐封的男人接受了她。

徐封雖然很能體諒汪倩的想法，且認為汪倩心地善良孝順父母，但徐封的媽媽是個比較傳統的人，對媳婦比較嚴苛，中間雖然幾經波折，包括她們住的婚房是寫徐封他爸媽的名字，女方如果不出裝修費，男方就不給彩禮。最後汪倩雖然都一一妥協，但直到結婚那天，徐媽的舉動太過分，令她忍無可忍，直接一次爆發！

在婚禮上，徐媽拿出準備好的講稿開始朗讀：很高興今天我兒子結婚了，為了能讓我兒子日後婚姻更幸福與美好，在此對新娘提幾個要求，這也是我們家的家規：

1.承包全部家務活。

2.照顧好公公婆婆，要聽公公婆婆的話。

3.在家裡事事要以丈夫為主，不能干涉丈夫的事。

4.薪水要交給婆婆，婆婆幫你們存著，每個月給你們生活費用。

徐媽說完後，台下的賓客開始議論紛紛，而汪倩也愣住了，並以一種難以置信的眼神看向徐封，沒想到眼前的未婚夫竟是一副理所應當的表情。

因此，汪倩心寒了！她默默取下婚戒，並將麥克風奪過來：「我是很想嫁人，可是我不卑微，這個家規讓我失去了生活自由、財務自由，我實在是想不明白結那樣的婚有何意義，既然這樣，這婚不結也罷。」

汪倩講完就去台下，拉著媽媽離開婚禮現場，而且她也不後悔她的決定，因為如果真的嫁過去了，她相信她這個準婆婆一定不善待她這個兒媳婦，何況還有她媽和她生活，而她男朋友徐封也不會維護她，不然也不會有婚禮上宣讀家規這一幕，她只怪自己識人不清。不過，現場賓客也都一致認為，這都什麼時代了，婆婆還對未來的媳婦如此嚴苛，這段感情不要也罷，而對於新娘的反應也都讚爆。

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