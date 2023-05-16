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他試吃好市多炒飯秒入坑！會員一看笑揭「靈魂」：應該帶她回家

▲有會員在好市多試吃炒飯，結果秒被推坑。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有會員在好市多試吃炒飯，結果秒被推坑。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人的喜愛，賣場內有許多高CP值的商品，日前有網友逛好市多時，發現有炒飯攤位開放試吃，於是馬上加入排隊行列，試吃後大為驚豔，將經歷PO上網分享。貼文一出，馬上吸引不少會員關注，不過也有網友笑稱「要買的應該是試吃阿姨」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他近日在好市多補貨時，聞到遠處飄來香味，發現是現場開放炒飯試吃，「身為炒飯愛好者，看到炒飯立馬排隊！」結果一試後相當滿意，但他後來才發現，試吃阿姨推銷的產品是醬油而不是炒飯，因此也馬上拿了一盒醬油，帶回家給媽媽煮。

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▲有會員在好市多試吃炒飯，結果秒被推坑。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，許多會員紛紛留言「我都固定買這款醬油，味道不死鹹，沾水餃、炒飯更是一級棒」、「感覺很好吃欸」、「調味調的很好，還會再加一小塊的剝皮辣椒」、「這醬油滷肉也很好吃」、「好吃到熱食部應該賣炒飯」、「我們家超愛用」、「這款醬油料理超好吃」、「這試吃已經多年，從小吃到大」。

另外，也有不少網友歪樓，笑稱「這個阿姨哪裡有賣」、「要買的是阿姨」、「重點是要有一個廚藝高超的阿姨啦」、「跟你講，材料只是10分，真正厲害的是那個阿姨，不要小看阿姨、阿北煮菜，超好吃跟你講」、「重點絕對是阿姨」、「應該要帶阿姨回家」、「你家應該缺一個好市多阿姨幫忙炒飯」、「我以為你會把阿姨放進購物車裡」。

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