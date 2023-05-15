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好市多毒莓外流！北市稽查459家食品業者　結果出爐

▲▼好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

好市多A肝莓引起消費者恐慌，雖然目前賣場已全數下架，但已經有數例疑似感染的案例出現。根據疾病管制署公告，目前已累積疑似通報總共6起，分布雙北、高雄。臺北市衛生局進一步針對品及餐飲業稽查，在459家餐廳中未查有使用違規批次之產品。

台北市政府衛生局持續查核好市多內湖及北投分店的冷凍綜合莓類產品下架回收情況。根據最新新聞稿指出，這些產品已全部下架，截至112年5月14日，冷凍綜合草莓的下架總量達7,070.4公斤（共3,928包），退貨量為3,883.5公斤；冷凍藍莓的下架總量為1,813.73公斤（共799包），退貨量為3,209公斤；冷凍草莓已經完全下架，退貨量為169.3公斤。

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此外，衛生局也進行了對食品和餐飲業的稽查工作，共檢查了459家餐廳、飲料店和麵包店等各類食品業者，未發現有使用違規批次產品的情況。

台北市衛生局呼籲民眾，若購買了「科克蘭冷凍三種綜合莓」和「科克蘭冷凍藍莓」，請立即停止食用，並攜帶商品和會員卡前往附近的好市多賣場專屬退貨櫃台辦理退貨手續。此外，根據好市多的公告補償方案，消費者保護事宜已經更新在衛生局的「進口冷凍莓果檢出A型肝炎病毒事件」專區。如果民眾有任何食品安全衛生問題或消費疑義，可撥打台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079。詳細信息可在台北市政府衛生局網站查詢。

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