　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

僅1家生產！軟便劑氧化鎂缺貨未解　健保6月起「每粒調價1倍」

▲▼

▲"榮民"氧化鎂錠250毫克。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

軟便劑「氧化鎂」自去年底缺貨至今，健保署已於4月藥品共同擬定會議同意價格調高1倍，由每粒0.16元調高為0.32元，自112年6月1日生效。健保署副署長蔡淑鈴表示，目前氧化鎂許可證持有廠商共計6家，但僅有1家生產，新價格生效後，餘下5家廠商將評估重新投入生產，屆時有望緩解第一線醫療人員用藥需求。

我國氧化鎂軟便劑每月健保用量高達2千萬顆，目前許可證仍在效期內的廠商共計6家，但市面上流通的「"健喬"氧化鎂錠250毫克」與「"榮民"氧化鎂錠250毫克」均委託榮民製藥生產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

榮民製藥去年11月爆出缺工後，健喬信元生技通報食藥署，徵得優良化學進行專案製造到今年9月。目前市售氧化鎂軟便劑僅榮民製藥和優良化學持續供貨。

蔡淑鈴表示，氧化鎂MgO於去年底至今年初因缺工問題導致缺藥，另有廠商表示，因製造成本提高，建議提高健保支付價。健保署4月份藥品共同擬訂會議討論通過，同意氧化鎂由每粒0.16元調高為0.32元，並自112年6月1日生效，預估一年健保支出約增加4100萬元。

健保署經詢問6家許可證持有廠商，皆同意以每粒0.32元供貨。健保署呼籲醫療院所、藥局及醫事人員，如有藥品短缺情形，請儘速向衛生福利部藥品供應通報處理中心通報，以進行問題釐清及藥品調度事宜，俾使缺藥資訊更加正確透明，迅速解決第一線醫療人員之用藥需求。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！　粉絲心冷退坑：超傷人
莫文蔚深V禮服露性感身材　52歲狀態太驚人
Toyz、鍾培生拳酬8位數天價！　VVIP票價出爐
分局長射後不理還超摳　「香奈兒經典款腕錶」曝女方身價
快訊／Toyz生死拳賽仇家「館長」現身　嗆爆鍾培生
快訊／確定挑戰王世堅！　游淑慧參選士林、大同立委
張立昂肺塌陷後首露面！　曝病情現況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑　一票人傻眼：超傷人

【廣編】新主流實驗教育機構翻轉孩童教育　「五新」課程啟發專長人才

彰化超狂老爸！47歲報名國中會考　妻女第一時間反應曝

僅1家生產！軟便劑氧化鎂缺貨未解　健保6月起「每粒調價1倍」

讀EMBA被轟下台還零分當掉　他怒控遭霸凌...東海大學回應了

願成為首間「周休三日大學」！東吳校長：高密度學習是進步做法

不以營利為目的！北榮重粒子中心開幕　每年保留2％免費弱勢名額

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展「調整授課是大工程」

單親小六弟存錢「想請媽媽吃麥當勞」　卡片2行字逼哭萬人！

地獄級路線+1！企鵝妹預計三義→東勢　眾人嚇喊超瘋：太自虐

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑　一票人傻眼：超傷人

【廣編】新主流實驗教育機構翻轉孩童教育　「五新」課程啟發專長人才

彰化超狂老爸！47歲報名國中會考　妻女第一時間反應曝

僅1家生產！軟便劑氧化鎂缺貨未解　健保6月起「每粒調價1倍」

讀EMBA被轟下台還零分當掉　他怒控遭霸凌...東海大學回應了

願成為首間「周休三日大學」！東吳校長：高密度學習是進步做法

不以營利為目的！北榮重粒子中心開幕　每年保留2％免費弱勢名額

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展「調整授課是大工程」

單親小六弟存錢「想請媽媽吃麥當勞」　卡片2行字逼哭萬人！

地獄級路線+1！企鵝妹預計三義→東勢　眾人嚇喊超瘋：太自虐

台南竟會有「豬仔間」？！　蔡宗豪：南警應提出因應之策

超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

北韓又要射飛彈？美軍「連續2天」派偵察機RC-135S　嚴密監控平壤

恐增死亡率！醫籲18歲就要做「1件事」：心臟病、腦中風都有關

甩行人地獄！台中14天抓11380件違規　3所大學周邊人行道都是車

中福董座喊「沒有下市的理由」　誓言健全公司治理、捍衛股東權益

坂本龍一「最後歌單」親為葬禮選曲！　33首全公開…最後仍與音樂在一起

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑　一票人傻眼：超傷人

【廣編】新主流實驗教育機構翻轉孩童教育　「五新」課程啟發專長人才

竹北預售突見每坪78萬　地政所認「漏網之魚」：明天就下架

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「周休三日」提案過了！5700人連署

全台雷雨！　連下3天時間曝

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「這4所私大」5/31大限將至！專家斷言「除非奇蹟」：難逃停招命運

女友出門配1單品！他驚：胸型一覽無遺

美籍YTR街訪　友人見白衫阿伯驚：超有名

本周運勢！「1生肖」旺到爆

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台北人氣小吃徵人　月薪52000元

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

人品爆發！　4星座要中大獎了

更多熱門

相關新聞

吳秀梅：好市多檢討報告不完整要求2周內補件

吳秀梅：好市多檢討報告不完整要求2周內補件

好市多冷凍莓果、藍莓先後於邊境驗出A肝病毒，食藥署要求業者提交檢討報告，說明莓果遭污染原因，昨日是繳交期限。食藥署長吳秀梅今（11）日證實在昨晚6時收到報告，但因部分資料不完整，已要求業者在2周內補件。

A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

A肝莓風波延燒　好市多3產品累計下架31噸

《人選之人》陳家競狂嗑泡麵！　食藥署勸「2類營養」不夠

《人選之人》陳家競狂嗑泡麵！　食藥署勸「2類營養」不夠

砷含量超標達5倍！立委爆陸牡蠣送越南洗產地　籲食藥署設產地標示

砷含量超標達5倍！立委爆陸牡蠣送越南洗產地　籲食藥署設產地標示

好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！

好市多1.4萬包藍莓「書面審查」就放行！

關鍵字：

軟便劑氧化鎂食藥署

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面