僅1家生產！軟便劑氧化鎂缺貨未解　健保6月起「每粒調價1倍」

▲"榮民"氧化鎂錠250毫克。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

軟便劑「氧化鎂」自去年底缺貨至今，健保署已於4月藥品共同擬定會議同意價格調高1倍，由每粒0.16元調高為0.32元，自112年6月1日生效。健保署副署長蔡淑鈴表示，目前氧化鎂許可證持有廠商共計6家，但僅有1家生產，新價格生效後，餘下5家廠商將評估重新投入生產，屆時有望緩解第一線醫療人員用藥需求。

我國氧化鎂軟便劑每月健保用量高達2千萬顆，目前許可證仍在效期內的廠商共計6家，但市面上流通的「"健喬"氧化鎂錠250毫克」與「"榮民"氧化鎂錠250毫克」均委託榮民製藥生產。

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榮民製藥去年11月爆出缺工後，健喬信元生技通報食藥署，徵得優良化學進行專案製造到今年9月。目前市售氧化鎂軟便劑僅榮民製藥和優良化學持續供貨。

蔡淑鈴表示，氧化鎂MgO於去年底至今年初因缺工問題導致缺藥，另有廠商表示，因製造成本提高，建議提高健保支付價。健保署4月份藥品共同擬訂會議討論通過，同意氧化鎂由每粒0.16元調高為0.32元，並自112年6月1日生效，預估一年健保支出約增加4100萬元。

健保署經詢問6家許可證持有廠商，皆同意以每粒0.32元供貨。健保署呼籲醫療院所、藥局及醫事人員，如有藥品短缺情形，請儘速向衛生福利部藥品供應通報處理中心通報，以進行問題釐清及藥品調度事宜，俾使缺藥資訊更加正確透明，迅速解決第一線醫療人員之用藥需求。