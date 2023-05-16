盧卡申科病重？神隱6天後現身闢謠　畫面曝手纏繃帶、聲音沙啞

▲ 盧卡申科（右）神隱一周後公開露面。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）9日出席俄羅斯勝利日閱兵時看似腳步不穩，缺席午宴後就此神隱，病重傳聞甚囂塵上，白俄當局15日時隔6天公開他的身影，似乎試圖闢謠，但身體狀況反而更加令人起疑。

綜合《衛報》等外媒，現年68歲的盧卡申科9日過後不曾露面，當時看起來腳步不穩且右手纏著繃帶，還錯過普丁主持的午宴，甚至有傳聞指他一回明斯克就住進醫院，不過白俄當局15日公布他公開現身的照片和影片，似乎有意粉碎瘋傳近1周的病重傳聞。

與盧卡申科政府有關的Telegram頻道15日公開一張照片，可見盧卡申科到訪一個軍隊指揮中心，身上穿著軍裝，手上仍纏著厚厚的繃帶。另一段影片中，他和將軍開會討論國安局勢時開口說道，「據我所知，局勢並不嚴重，但依然令人擔憂」，但聲音沙啞、神情疲憊，反而坐實他身體欠佳的謠言。

盧卡申科自1994年統治白俄至今，常被稱為「歐洲最後的獨裁者」，2020年大規模示威抗議後變得更加專制。反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）在當年的大選中與他競爭，盧卡申科選後派出安全部隊鎮壓抗議、大規模逮捕，迫使許多反對派人士逃離家鄉。

季哈諾夫斯卡15日則在推特上對支持者表示，「有很多有關獨裁者盧卡申科健康狀況的謠言，對我們來說這只代表一件事：我們應該為每種情況做好準備。讓白俄走上民主之路，防止俄羅斯干涉。我們需要國際社會迅速積極行動。」

▼ 盧卡申科9日就被捕捉到手纏繃帶。（圖／CFP）

