俄核彈頭「數量是美國10倍」將運至白俄　路透：普丁是唯一發令者

▲俄國宣布將部署戰術核武器在白俄羅斯境內。圖為俄羅斯總統普丁2023年2月17日在莫斯科郊外會見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁25日表示，俄羅斯將在白俄羅斯境內部署戰術核子武器，作為對北約（NATO）軍援烏克蘭的警告。儘管普丁宣稱不會將核武控制權移交給白俄羅斯，此舉不違反核不擴散條約，但各界仍有所憂慮。對此，路透社以4大QA解釋了當前情況，提到俄國戰術核武數量是美國的10倍，也只有普丁能下令發射。

一、外界有何擔憂？

美國曾表示，普丁在烏俄戰爭期間的言論，已經讓全球面臨自1962年古巴飛彈危機以來最嚴重的核武風險。雖然莫斯科宣稱立場遭到誤解，但在普丁先前揚言「不惜動用所有武器」投入特別軍事行動後，基輔與西方盟友擔憂戰術核武可能會被用於戰爭。

二、何謂戰術核武器？

戰術核武器（TNW）是用於戰場上達成特定戰術成果的核武，而不是為了摧毀一座大城市所用。不過，學者與軍備管控談判代表花了數年時間仍在爭論如何定義戰術核武。

俄羅斯到底擁有多少戰術核武器，外界已知資訊很少，因為這仍被籠罩在冷戰保密傳統中。然而，比起美國和北約，俄國在數量上絕對握有巨大優勢。美方認為，俄羅斯約有2000枚有效的戰術核武彈頭，是美國的10倍之多，這些核彈頭可以搭載於海軍、空軍或陸軍的各種飛彈、魚雷或非導引炸彈，甚至可以簡單就地引爆。

美國則大約擁有200枚B-61戰術核武器，其中一半部署在歐洲，包含義大利、德國、土耳其、比利時與荷蘭境內的6個空軍基地。

三、誰可下達俄國戰術核武的發射指令？

根據俄羅斯的核武原則，無論是戰術或非戰術核武器，最終決策者都是總統，也就是目前在任的普丁。若普丁想要下令發射，可能會先與俄羅斯聯邦安全會議的高層幹部進行商討、諮詢，最後透過俄軍總參謀部下令。但因為普丁無法預測美國的反應，俄羅斯可能會在動用核彈頭前，先讓潛艦沉下海，飛彈部隊進入全面戒備，並調派戰略轟炸機到各基地，以應對可能的狀況。

四、俄羅斯曾在境外部署核武嗎？

1991年蘇聯解體後，美國付出頗大努力，將蘇聯部署在白俄羅斯、烏克蘭與哈薩克的核武器歸還給俄羅斯，俄羅斯則繼承了蘇聯核武庫。自1996年完成核彈頭轉移以來，俄羅斯就不曾宣布在境外部署任何核武器。

普丁25日表示，最近與白俄羅斯達成的協議不會違反核不擴散條約。這份由蘇聯與美國、英國等數十國在1968年簽訂締結的《核武禁擴條約》，規定任何擁核國都不能向非擁核國轉讓核武或其技術，截至2015年2月，共有190個國家與地區加入公約。但條約允許擁有國將核武部署在受其政府控制的境外地區，就像美國在歐洲的軍事基地部署核武一樣。