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孔劉最愛啤酒在全聯、大潤發也能買！啤酒節優惠8折起、買5送1

▲▼全聯、大潤發啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲全聯、大潤發祭出啤酒優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

進入立夏，為滿足消費者消暑渴望，全聯福利中心今年擴大推出「世界啤酒節」活動，除了祭出8折起優惠，還有多款涮嘴下酒菜；而大潤發則網羅超過500款啤酒，像是孔劉最愛的韓國TERRA啤酒在全聯、大潤發都買得到，更有多款水果酒新品每罐省10元、指定新品買5送1、滿299元現折30元等多重優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

全聯看準台灣人喜愛在家喝一杯習慣，每年除持續引進多款新品，美味堂也開發多款下酒菜，即日起至6/1「世界啤酒節」期間，至實體門市購買美味堂全系列商品任1件，加購可樂娜啤酒任1組，即可現折20元，單筆可累折。

除了大眾普遍喜愛的低溫釀造大麥啤酒外，隨著這幾年有越來越多消費者喜歡多方嚐鮮，因此全聯近年來也不斷引進特色啤酒，如今年獨家推出的「常陸野貓頭鷹季限啤酒-蜜柑愛爾」，使用日本茨城縣石岡市採收的福來蜜柑，與4種嚴選國産生啤酒花融合，受到許多精釀啤酒愛好者推崇。

▲▼全聯、大潤發啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲全聯獨家推出「常陸野貓頭鷹季限啤酒-蜜柑愛爾」。（圖／業者提供）

另還有孔劉最愛、來自韓國暢銷人氣的「TERRA啤酒」新品，口感清爽，加入韓國燒酒製作成炸彈酒，再搭配美味堂下酒菜，彷彿置身韓劇場景。

▲▼全聯、大潤發啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發網羅超過500款啤酒。（圖／業者提供）

而大潤發網羅超過500款啤酒，5/18~6/1不僅多款新品上市，更主打買啤酒滿額送豐富周邊贈品，此外也有滿額優惠，指定啤酒商品單筆滿299元，送30元現金抵用券；滿499元送限量香草奶油喵艾爾啤酒兌換券。

大潤發表示，根據去年銷售數據觀察，成長最多的是啤酒搭配周邊商品的組合，因此今年特別新增多款相關商品，像是買啤酒送隨行杯、沙瓦專用杯、高腳杯，或者滿額抽拉桿保冰袋等，且今年滿額優惠門檻較去年降低，預計在贈品加碼及優惠促銷之下，業績可成長2成。

其中業者推薦購買星達姆啤酒消費滿額399元，有機會刮中24公升拉桿保冰袋、托特包。購買德國寶拉納啤酒滿額399元，幸運者可把3公升啤酒杯、運動球帽帶回家。可倫堡1664系列商品滿額199元，還能抽巴黎雙人來回機票。

還有「艾德懷斯白啤酒罐裝500ml*4罐/組」，來自阿爾卑斯山的頂級白啤酒艾德懷斯以純淨的山泉水源、優質小麥與高山天然草本植物精心釀造，買就送限量高腳杯1個。「三得利微醉芒果冰風味沙瓦350ml*6罐/組」，適逢微醉系列商品在台灣販售滿10週年，日本特別為台灣設計生產芒果冰沙口味，買2組送專用杯1個。

此次也主打陸劇男星肖戰所代言的「RIO經典雞尾酒系列」，除了使用伏特加外還搭配各式洋酒，好比有威士忌、白蘭地、蘭姆酒，並與與天然果汁創意搭配，洋酒濃醇的香氣在尾韻漸漸散發，尾韻則有著淡淡的果香，在口中和鼻腔間微微綻放。

▲▼全聯、大潤發啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲孔劉最愛韓國品牌「TERRA啤酒」，在全聯、大潤發也能買得到。（圖／業者提供）

孔劉最愛韓國品牌「TERRA啤酒」，在大潤發也能買得到！還有「金車柏克金夏日5曲啤酒500ml*4罐/組」，採用5種香型啤酒花，打造濃郁香氣且帶有微焦糖及麥芽甜味，值得一試。「SUNMAI金色三麥晃晃白啤500ml/罐」添加高比例的小麥芽，是一款香甜易飲的酒款，也適合搭配餐點，好比蛋料理、魚蝦海鮮類型，都十分適合。

喜歡酸甜風味的消費者，大潤發也推出多款新品，像是驚奇公司特調蜜桃百香果伏特加、 THE CHOYA超果感氣泡梅酒，一罐都現省10元；東京大眾酒場系列特調雞尾酒，一罐79元，第2件59折，還有推出指定新品「買5送1」，為消費者增添夏日微醺風情。

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