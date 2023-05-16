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國民黨總統候選人明公布！14縣市長挺侯　郭台銘昔日1句話令人心冷

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人將在5月17日揭曉，黨主席朱立倫昨日（15日）晚間約見鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜，郭侯之爭究竟誰會出線，各界都很關注。據了解，朱立倫上周致電國民黨14位縣市長，8成表態挺侯，僅2人傾向挺郭；還有黨內高層人士透露，2022年九合一大選藍營需要郭的時候，得到的回覆是「我現在不參與政治」。

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭侯之爭究竟誰能勝出，最快將在5月17日揭曉。（資料照／記者林敬旻攝）

國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭表示，本周中常會有望正式徵召2024總統人選。朱立倫15日晚間約見主要候選人進行協調，包含郭台銘、侯友宜，國民黨內部大多抱持樂觀態度，認為透過朱立倫面談，再整合科學數據、黨內意見領袖的意見，最後不管是郭還是侯出線，彼此都能團結，共同朝下架民進黨的目標邁進。

而根據《聯合新聞網》報導，朱立倫上周末曾致電國民黨14位縣市長，其中有8成明確表態挺侯，僅2人傾向挺郭；還有黨內高層透露，2022年九合一大選時，曾有縣市首長去找郭台銘協助，但得到的回覆是「我現在不參與政治」。不過，對於這個說法，目前暫未取得郭台銘回應。

關於郭侯之爭，民眾黨主席柯文哲15日也在政論節目《新聞面對面》中提到，郭台銘自稱有8成自信能代表國民黨出線，還要他「現在不要把話講死」，至於郭侯誰的勝算比較高，「我也沒有想法，真的看不出來！」

此外，柯文哲表示，現階段暫不考慮與郭台銘合作，他解讀郭的意思，應該是指如果郭能代表國民黨出戰2024總統大選，有可能轉過來跟他談合作，「只是我說算了」。

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