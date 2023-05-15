ET即時調查／國民黨總統人選本周掀牌　61％網友力挺侯友宜

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ET即時調查／國民黨總統徵召本周掀牌　61％網友力挺侯友宜

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、郭台銘日前前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨將於本週三（17日）徵召2024總統候選人，在鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜之間「2選1」。為此《ETtoday新聞雲》發起即時調查，邀網友一起投票。結果顯示，若是國民黨員，有61％挺侯、36％挺郭，另有3％誰都不想投；若不分政黨，亦有59％挺侯、37％挺郭，另有4％誰都不想投。

國民黨預計在本週三中常會徵召2024總統候選人，黨主席朱立倫多次重申，會綜合考量科學數據、縣市長、立委等黨內重要意見領袖的意向，在郭台銘、侯友宜2位主要候選人之間做決定。為此《ETtoday新聞雲》發起即時調查，邀網友一起投票。

首先針對第一題「您是國民黨員，請回答您會投給誰？」，共有5458人投票。結果顯示，有3306票（61％）支持侯友宜；2964票（36％）支持郭台銘；另有188票（3％）誰都不想投。

接著第二題「無關政黨，如果今天要您投票選郭、侯二人，您會投給誰？」，共有5668人投票。結果顯示，有3356票（59％）支持侯友宜；2106票（37％）支持郭台銘，另有206票（4％）誰都不想投。

本次即時調查於今（15）日早上9時開始至晚上9時截止，代表在這段期間，多數參與投票的網友較支持侯友宜代表國民黨參選2024總統。

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