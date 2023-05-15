中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣：死傷者家屬情何以堪

▲中捷總經理脫口「我們倒楣」，當場遭市議員砲轟。（圖／翻攝自YouTube／臺中市議會）

記者柯沛辰／綜合報導

台中捷運因列車撞上掉落吊臂，釀成1死10傷事故。中捷公司總經理莊明聰15日赴市議會答詢時，一度脫口「我們倒楣」，儘管馬上改口，但仍遭市議員抨擊「死傷者家屬情何以堪？」為此，莊明聰坦言一時口誤，當場向市民及議會鄭重道歉。

莊明聰15日上午在市議會接受質詢時表示，軌道運輸系統在設計時，並未考慮到「天降異物」，如今造成人命傷亡，中捷深感愧疚，標準作業流程要改善，「同業也會以此為鑑而檢討標準作業流程，因為我們倒楣。」

話音剛落，莊明聰發現說詞不妥，馬上改口「不能這麼說」、「我們遭遇到了，我們要面對」。

不過，議員林祈烽仍痛批，昨天是母親節，罹難者林淑雅老師的媽媽有多悲痛，他至今不敢想像，然而中捷的領導者先是來個「拍拍手」，今天又出現「倒楣」，讓死傷者家屬情何以堪？

▲中捷總經理脫口「我們倒楣」，林祈烽抨擊「死傷者家屬情何以堪？」（圖／翻攝自臉書／林祈烽）

林祈烽抨擊，中捷公司如果是用「倒楣」的心態在處理後續事宜，未來中捷的行車還安全嗎？市民還敢搭乘嗎？

台中副市長黃國榮出言緩頰，「議員，你知道他不是那個意思」。莊明聰也起身道歉，「我在這裡再度鄭重道歉，是我口誤」。

至於未來如何應對？莊明聰回應，在硬體設備加強改善前，隨車員即日起將待在駕駛端，全時段打開人工駕駛面板，若發現異狀，將立刻按下按鈕停車。