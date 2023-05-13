遭懷疑當下「未按緊急斷電鈕」　中捷澄清：斷電箱≠緊急停車鈕

▲前立委陳柏惟砲轟中捷人員訓練不足，未緊急按下斷電鈕(紅圈處)阻止憾事，但中捷澄清，緊急斷電並非剎車鈕。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運綠線10日遭鄰近大樓建案高空吊臂墜落砸中，列車迎面撞上，釀1死10傷慘劇。前立委陳柏惟今在臉書質疑，中捷錯失2個救命良機，痛批「我們都被中捷騙了」，包括中捷啟動障礙物偵測連10次警報，行控中心只打電話給台電，未確認軌道為何短路，且月台上有斷電按鈕。對此，中捷也澄清，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，且在月台門端牆外方須以鑰匙開啟端牆門。

中捷強調，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，主要供人員進入軌道工作或救援前，作為斷電安全防護，避免被高壓電擊，「斷電箱不等於緊急停車鈕」。

該裝置設置於月台門端牆外方，屬於管制區，且啟動緊急斷電按鈕，須以鑰匙開啟端牆門，至緊急斷電箱才能啟動按鈕，也需相當時間，台北捷運的文湖線跟環狀線都是相同設計。

▲知名建商興富發的高塔吊臂從高空墜落，如奪命刃般插進中捷軌道，車廂迎面撞上釀1死10傷。（圖／市府提供）



前立委陳柏惟在臉書發文，調閱行控中心影像與訊號紀錄，發現從12:27:04秒吊臂墜落後，5秒「行控中心連跳十次『線路接地警報』」，當有異物接觸導電軌，造成電流異常而造成，也就是在吊臂墜落那一刻，行控中心就響起警報了，「還不是一次，是十次！」然而，行控中心只是打給台電詢問有無跳電，而未確認車站內外軌道短路原因，

▲各界痛批，中捷、建商一連串人為疏失釀禍。（圖／市府提供）



陳柏惟還提到，中捷在月台端牆門以外的管制區有一個「緊急斷電箱」，當打開按下時，站內列車將失去電力，在此狀況下，駐車電磁閥消磁，立即實施駐車煞車，列車就無法發車，在本次事故發生時，保全已經跑到月台頂端，再往前就能去觸動這個按鈕，「但不論在本事故，或事故後中捷高層的發言中，均未提及此一機制，顯然平時完全也未訓練，錯失最快救援良機！」