　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林高雄2法官「偷幫性侵犯」遭免職　18萬月薪最低變10萬元

▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地方法院。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

某兒少安置機構的林姓前主任，因涉嫌猥褻、性侵少年而被起訴，然而士林地院法官姜麗香不採信少年說詞，不贊成通報，高雄地院法官侯弘偉則私下傳授林男法律上的攻防策略。對此，懲戒法院15日判姜麗香、侯弘偉兩人免除法官職務、立刻停職，轉任司法事務官。

回顧案情，少年2019年被安置在某兒少安置機構，卻遭林姓前主任猥褻、性侵及恐嚇。少年不堪受辱，向家人及社工通報，卻被林逼寫澄清書，拒絕後又遭林男毆打，最後少年家人向台東少年地院保護官求救，而保護官將案情轉知姜麗香。

姜麗香委託洪姓保護官訪視少年，但洪訪視後不採信少年說詞。另名保護官訪視少年時，發現少年身上有明顯傷勢，並將輔導紀錄轉交給姜麗香，但姜麗香未公平審酌取得的資訊，擬具決行意見及法官意見書，表示個人不贊成通報。

另外，姜麗香也將少年遭林姓前主任性侵的相關資料傳給侯弘偉法官，再由侯弘偉法官將資料傳給林姓前主任，供其在案件偵查時可使用。

▲高雄地方法院。（圖／地方中心攝）

▲高雄地方法院。（圖／地方中心攝）

侯弘偉法官得知林姓前主任涉嫌性侵後，不斷私下安撫並提供法律攻防上的相關意見、附和林男律師的說辭。兩人的行為違反法官法、法官倫理；姜麗香則違反性侵害防治法規定、法定通報義務、性侵害犯罪防治法保密規定及少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等。

懲戒法院職務法庭認為，司法人員只要知道有「疑似」性侵案件發生時，不管被害人願不願意，都應該在24小時內通報，因此姜麗香的行為沒有公正、客觀、中立。

懲戒法院15日作出判決，將姜麗香、侯弘偉兩人即刻停職、免除法官職務，轉任同院司法事務官，免職轉任部分可以上訴，停職則不得抗告。

據《中時新聞網》報導，姜麗香任職法官月薪近18萬元，停職期間可領本俸的二分之一，每月可領2萬多元，若免職轉任部分的上訴被駁回，轉任司法官後月薪約10萬元。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線
「4星座」全面轉運　升官加薪賺到爆
中捷總經理脫口「我們倒楣」　當場道歉
快訊／街口支付2項違規　金管會公告裁罰
「挖呀挖老師」洗腦神曲再＋1
兒「被東西附身」　拿啞鈴狠敲父致死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

快訊／板橋公園驚見樹上有人！警消剪斷童軍繩救下…送醫恢復心跳

新北掃黑打詐6大案羈押15人　扣贓款+賓士超過6000萬

兒「被東西附身」啞鈴弒父　老母淚求治病北院首准暫行安置

士林高雄2法官「偷幫性侵犯」遭免職　18萬月薪最低變10萬元

太魯閣國家公園收「隨機引爆8顆炸彈」恐嚇　警方地毯式巡查園區

板橋警跨轄300公里抓毒　意外破改槍工廠！扣毒咖啡包+槍彈

獨／起底渣男分局長！基層出身升官創紀錄　下半身失守慘入冷宮

競速釀禍？北市物流車卡引道左後輪懸空　司機：路況不熟啦

騎電動車偷加油站3.7萬現金　屏東2屁孩送少年法庭

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

快訊／板橋公園驚見樹上有人！警消剪斷童軍繩救下…送醫恢復心跳

新北掃黑打詐6大案羈押15人　扣贓款+賓士超過6000萬

兒「被東西附身」啞鈴弒父　老母淚求治病北院首准暫行安置

士林高雄2法官「偷幫性侵犯」遭免職　18萬月薪最低變10萬元

太魯閣國家公園收「隨機引爆8顆炸彈」恐嚇　警方地毯式巡查園區

板橋警跨轄300公里抓毒　意外破改槍工廠！扣毒咖啡包+槍彈

獨／起底渣男分局長！基層出身升官創紀錄　下半身失守慘入冷宮

競速釀禍？北市物流車卡引道左後輪懸空　司機：路況不熟啦

騎電動車偷加油站3.7萬現金　屏東2屁孩送少年法庭

郭台銘十指緊扣韓國瑜圖有假？　郭辦：握手見面都是真的、但有修圖

全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

村民聞「詭屍臭」8小時找不到…才驚見他在樹上

英國宣布培訓烏克蘭「F-16飛官」　軍援防空飛彈、長程打擊無人機

醫認證「好好睡覺6功效」！熬夜人小心變胖

獨／統神三寶名字出爐…003曝「黃老師取的」　神之子戰隊缺一人

快訊／板橋公園驚見樹上有人！警消剪斷童軍繩救下…送醫恢復心跳

周休三日掀熱議　校長哀號：課會上不完「中小學不宜推動」

曝夜會細節！柯文哲：郭台銘自稱「八成信心」出線　獲藍提名就談合作

新北深坑慈誠寺浴佛法華大典　供品捐愛心大平台助弱勢家戶

正妹「腳繞過肩膀」輕鬆剪指甲 萬名網友被嚇壞：大法師是你？

社會熱門新聞

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

空軍22歲下士輾死！祖父悲赴殯儀館看阿孫

獨／持刀埋伏社區搶劫！澎湖男身分曝光是「海軍中士」

女兒穿內褲躺車上！父怒告男友性侵兩度敗訴

即／擄殺長榮女大生判死　父母求償2千萬結局出爐

三重警盜帳號　狂查22名人個資被起訴

即／新北大橋1女墜落送醫不治　欄杆上有鞋印

宿舍變砲房！竹東分局長春節爽戰小三　記過拔官

快訊／2法官暗助被告　遭免除法官職務

貼文「遭割喉縫27針」女大生認造假

比基尼妹小琉球玩水遭拍　警：沒違法

更多熱門

相關新聞

大樓保全「月薪4萬」爽炸？過來人哀曝內幕

大樓保全「月薪4萬」爽炸？過來人哀曝內幕

在不少人的認知裡，保全的薪水雖然普通，但是份輕鬆、能爽賺的工作。就有網友聽聞，大樓保全月薪有四萬，覺得難以置信，「怎麼可能這麼高薪？」「要是保全薪水四萬，誰要去便利商店打工？我朋友幹外送，一天拼得要死才三千」，貼文引發話題。

4月高雄預售成交掛蛋？　內行揪實登空窗期「沒這麼慘」

4月高雄預售成交掛蛋？　內行揪實登空窗期「沒這麼慘」

即／高雄透天宅雨棚破裂　2工人落地斷腿送醫

即／高雄透天宅雨棚破裂　2工人落地斷腿送醫

AI跟上便民服務　高雄開發「都審GPT」資訊一鍵揭露

AI跟上便民服務　高雄開發「都審GPT」資訊一鍵揭露

王世堅歡迎游淑慧挑戰！　大方稱讚：游才貌雙全、實力旗鼓相當

王世堅歡迎游淑慧挑戰！　大方稱讚：游才貌雙全、實力旗鼓相當

關鍵字：

士林高雄法官性侵犯月薪

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

「周休三日」提案過了！5700人連署

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

全台雷雨！　連下3天時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面