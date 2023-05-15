士林高雄2法官「偷幫性侵犯」遭免職　18萬月薪最低變10萬元

▲士林地方法院。（圖／記者劉昌松攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

某兒少安置機構的林姓前主任，因涉嫌猥褻、性侵少年而被起訴，然而士林地院法官姜麗香不採信少年說詞，不贊成通報，高雄地院法官侯弘偉則私下傳授林男法律上的攻防策略。對此，懲戒法院15日判姜麗香、侯弘偉兩人免除法官職務、立刻停職，轉任司法事務官。

回顧案情，少年2019年被安置在某兒少安置機構，卻遭林姓前主任猥褻、性侵及恐嚇。少年不堪受辱，向家人及社工通報，卻被林逼寫澄清書，拒絕後又遭林男毆打，最後少年家人向台東少年地院保護官求救，而保護官將案情轉知姜麗香。

姜麗香委託洪姓保護官訪視少年，但洪訪視後不採信少年說詞。另名保護官訪視少年時，發現少年身上有明顯傷勢，並將輔導紀錄轉交給姜麗香，但姜麗香未公平審酌取得的資訊，擬具決行意見及法官意見書，表示個人不贊成通報。

另外，姜麗香也將少年遭林姓前主任性侵的相關資料傳給侯弘偉法官，再由侯弘偉法官將資料傳給林姓前主任，供其在案件偵查時可使用。

▲高雄地方法院。（圖／地方中心攝）



侯弘偉法官得知林姓前主任涉嫌性侵後，不斷私下安撫並提供法律攻防上的相關意見、附和林男律師的說辭。兩人的行為違反法官法、法官倫理；姜麗香則違反性侵害防治法規定、法定通報義務、性侵害犯罪防治法保密規定及少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等。

懲戒法院職務法庭認為，司法人員只要知道有「疑似」性侵案件發生時，不管被害人願不願意，都應該在24小時內通報，因此姜麗香的行為沒有公正、客觀、中立。

懲戒法院15日作出判決，將姜麗香、侯弘偉兩人即刻停職、免除法官職務，轉任同院司法事務官，免職轉任部分可以上訴，停職則不得抗告。

據《中時新聞網》報導，姜麗香任職法官月薪近18萬元，停職期間可領本俸的二分之一，每月可領2萬多元，若免職轉任部分的上訴被駁回，轉任司法官後月薪約10萬元。