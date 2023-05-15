缺藥問題持續延燒　陳琬惠質疑：政府還在打假球？

▲缺藥問題延燒，陳琬惠質疑「政府還在打假球？」（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

缺藥問題持續延燒，衛福部跨部會「藥品供應通報處理中心」也成立了一個月，卻未緩解缺藥問題。對此，民眾黨立委陳琬惠15日表示，「人命不是成本」，針對藥品供需失衡，政府政府必須進行結構性的檢討，調整藥價結構，考慮藥效與使用量、加快重大疾病藥品的資訊更新速度，別讓缺藥延誤救治形成憾事。

「缺藥危機延燒，政府還在打假球？」，陳琬惠指出，距離總統蔡英文承諾「一定積極處理」缺藥危機過了整整兩個月，衛福部跨部會「藥品供應通報處理中心」也成立了一個月，結果缺藥問題沒有緩解，藥師公會與基層藥師更痛批政府「只做做樣子」，用「公務員心態」處理缺藥。她也提到，早在一個月前，民眾黨團就曾召開記者會，要求政府正視缺藥危機，健保署更別為了減少健保支出，調降藥品費用支持，而加劇缺藥困境；同時，也提醒「藥品供應通報處理中心」更新速度慢，根本緩不濟急。

陳琬惠表示，如今，看到基層藥師在接受採訪時痛陳，一開始通報平台的成立，還以為政府是玩真的，不料認真反映下來，才發現根本毫無作用，「自己努力找藥，還比較有效率」，她不禁大嘆「實在令人心酸！」，她提到，更重要的是，缺藥結構性的重要成因之一，必須歸咎於政府對藥品價格的過度控制，如大缺貨的「氧化鎂」（軟便劑），即因健保給付藥價過低，導致廠商生產意願低落。

陳琬惠強調，缺藥危機不僅已對基層藥師造成極大困擾，更關係著民眾就醫的權益與福祉，政府絕對不能成立個被動的通報平台就想敷衍了事，更不是雙手一攤把問題推給全球缺藥潮。她再喊話，針對藥品供需失衡，政府必須進行結構性的檢討，調整藥價結構，藥品需求不能跌落cost down思維，人命不是成本，政府應考慮藥效與使用量、加快重大疾病藥品的資訊更新速度，別讓缺藥延誤救治形成憾事。