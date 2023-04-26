陳琬惠控借名登記買賣原住民保留地　羅文嘉曝時間軸打臉

▲羅文嘉還原「山裡生活民宿」申請歷程時間軸。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委陳琬惠日前指控民進黨前秘書長羅文嘉，透過「借名登記」買賣原住民保留地，但羅文嘉澄清不靠特權、不違法，不需要因為他批評民眾黨主席柯文哲就亂丟泥巴。羅文嘉26日再度公布「山裡生活民宿」合法申請過程的時間軸與法律規定內容，強調自己是在現行法律架構下，創造好的原住民保留地管理模式。

羅文嘉今天稍早透過臉書再度表示，陳琬惠之前說他玩法弄法，侵犯原住民家園，要認錯道歉，昨天改口「謝謝你（羅文嘉）幫助社會邊緣，但很遺憾你遊走法律邊緣」，他要表示：第一，陳完全錯了，自己幫助的不是社會邊緣人，他們都是正常人，只是因為成長環境的差異，少了一些機會而已；第二，自己沒有遊走法律邊緣，而是完全依照規定，在法律的正道上行走，陳所指控引用的原保地流失、借名登記的現象，或者出於誤解、或許出於惡意，都不重要，因為「山裡生活民宿」不是那樣子。

羅文嘉整理流程與法源依據說明，他在2014年至2015年間上山，當時「我愛你學田」書店在新屋已經第三年，除了客家偏鄉外，也想嘗試在原民部落做些努力，「很幸運我們碰到第一位原民朋友，出租土地給我們種樹，後來徵得他同意我們以地上農育權方式，申請合法休閒農場」，法律明文規定，土地所有權與地上農育權分開處理，不影響原住民繼續持有土地，同時可以活化土地，增加效益；農場隔壁另一位原民朋友陳強年的土地因故荒廢，問他們是否願意承租，因此，2015年水牛登記農育權，用來種段木香菇與蔬菜和馬告。

羅文嘉指出，陳強年早在2008年就擁有該土地，自己到2015年才承租農育權，怎麼會說是人頭或借名登記呢？他回顧，2018年因為颱風吹毀香菇寮，加上原本土地上有座違章工寮，為免爭議，他們討論拆除並重新申請合法建物，但因為費用不少，權利歸屬也必須清楚，最後決定根據原住民委員會公布的「原住民保留地輔導共同合作及委託經營實施要點」規劃民宿共同經營。

羅文嘉表示，2018年3月他申請建築執照及水保計畫，2021年取得建築使用執照，2022年3月取得合法民宿第123號，2023年起先行試營運。他說，這是針對原住民保留地的管理和活用好的模式，土地所有權仍在，但透過共同經營合作，引進資金與技術，帶來新的觀念與品質，既創造就業機會，也帶動社區發展，這才是立法的目的。

最後，羅文嘉強調，台灣山林裡的土地本來就是原住民所有，「還我土地運動」不是國家恩賜土地給原住民，而是國家歸還土地給原住民，依照《憲法》與《民法》精神，限制原住民對自己財產的使用與處分，本來就爭議不少，現狀不僅沒有保障原住民土地權，反而帶來更大損失與爭議。

羅文嘉主張，他走的模式是現行法律架構下，合法且正確的路，堅持的價值是：土地可以長出作物，作物可以變成食物，食物分享可以帶來喜悅和盈餘，盈餘可以幫助更多土地上需要幫助的人，這是一種善的循環。他直言，「不懷好意的人改詆毀說，我們是用文化在做生意，真的很抱歉，書店、出版、文化、農業，當然要跟產業、市場、生意結合，但我們做得不夠好，還有一大段路要走」，期盼有天類似的社會企業可以成功，藉此幫助更多人，帶來更多新的希望。

不過，陳琬惠稍早依舊撰文質疑，就是因為土地所有權人、民宿起造人、民宿所有權人，都不是羅文嘉或其所經營的公司，所以才符合法規，但是，實際經營民宿的，卻是羅文嘉，這不是借名登記，什麼才是借名登記？她批評，羅文嘉為自己「為了撈錢不惜玩法」的行徑提出辯解，一來覺得可笑，另一方面覺得相當可悲。