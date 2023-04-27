個資外洩案層出不窮　民眾黨團：修訂《資通安全管理法》不能再拖

▲邱臣遠（左起）、吳欣盈、陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022年10月爆出全國戶役政資料被公然放上國外網站販售，至今無法確定外流單位。民眾黨立法院黨團今（27日）舉行記者會，指出《資通安全管理法》現有條文不夠明確，風險評估標準也缺乏詳細規範，政府不能只會推諉塞責，卻不幫資安補破網，而是應補足法規缺口、落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。

民眾黨團總召邱臣遠指出，可能外流全國戶役政資料的單位有11個，但政府至今尚未查出由誰外洩、如何外洩。換言之，資安缺口逾半年都沒有堵上，政府機關可能存在資安系統被入侵卻不自知的問題，但內政部長林右昌卻在調查結果出爐前就斷言，「百分之百不是內政部流出」，是否只是為了粉飾太平，讓人細思極恐。

邱臣遠表示，目前《資通安全管理法》並無詳細規範風險評估標準，缺乏風險評估也導致執行上產生邏輯矛盾。此外，詳細劃分主關機關的責任與義務，也是落實法規重要的一環，民眾黨團推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，呼籲朝野齊心及早通過，只有防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。

立委吳欣盈表示，資訊安全維護可分為「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，然而現行《資通安全管理法》多偏重於IT，未就OT予以明確規範。

吳欣盈說，做好資通安全，才能與國際接軌，例如歐盟《一般資料保護規則》（GDPR）同時對個資及資通安全進行嚴密規範，適用範圍可能涉及歐盟公民的所有廠商，但數位發展部做為資通法主管機關，到目前為止還停留在修法意見徵集階段，遲遲沒有提出具體草案，恐將嚴重影響台灣競爭力。

立委陳琬惠表示，工業控制系統（Industrial control system，ICS）從早期封閉的運作環境，逐步與外部網路相連，製造業因而成為被勒索或攻擊的目標，過去攻擊主要針對IT領域，但資安風險逐漸從IT領域外溢到OT領域，近年OT領域攻擊事件大增，尤以供應鏈攻擊最為常見，不僅影響企業生產和營運，更直接影響國家基礎設施安全，呼籲政府必須高度重視這樣的威脅。

陳琬惠指出，政府應協助企業建立「零信任架構」（Zero Trust）安全機制，簡單來說是「永不信任，始終驗證」，透過持續驗證與控管，最小化潛在風險，協助企業建立更安全、更可靠的資訊安全防護基礎，呼籲政府協助並督促企業制定合適的零信任策略及架構，特別是針對提供公共服務的企業，確保其具有足夠資安防護能力，以保障民眾的人身、財產安全。

民眾黨團呼籲，面對層出不同的個資外洩與資通案件，政府不能只會推卸責任，更要設法完備法規漏洞，修訂《資通安全管理法》不能再拖，同時也要協助企業建立合適的資安防護基礎，才能夠順利與國際接軌，提升台灣資通產業競爭力。