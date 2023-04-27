　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

個資外洩案層出不窮　民眾黨團：修訂《資通安全管理法》不能再拖

▲邱臣遠（左起）、吳欣盈、陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱臣遠（左起）、吳欣盈、陳琬惠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022年10月爆出全國戶役政資料被公然放上國外網站販售，至今無法確定外流單位。民眾黨立法院黨團今（27日）舉行記者會，指出《資通安全管理法》現有條文不夠明確，風險評估標準也缺乏詳細規範，政府不能只會推諉塞責，卻不幫資安補破網，而是應補足法規缺口、落實風險評估，才能預防類似案件一再發生。

民眾黨團總召邱臣遠指出，可能外流全國戶役政資料的單位有11個，但政府至今尚未查出由誰外洩、如何外洩。換言之，資安缺口逾半年都沒有堵上，政府機關可能存在資安系統被入侵卻不自知的問題，但內政部長林右昌卻在調查結果出爐前就斷言，「百分之百不是內政部流出」，是否只是為了粉飾太平，讓人細思極恐。

邱臣遠表示，目前《資通安全管理法》並無詳細規範風險評估標準，缺乏風險評估也導致執行上產生邏輯矛盾。此外，詳細劃分主關機關的責任與義務，也是落實法規重要的一環，民眾黨團推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，呼籲朝野齊心及早通過，只有防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。

立委吳欣盈表示，資訊安全維護可分為「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，然而現行《資通安全管理法》多偏重於IT，未就OT予以明確規範。

吳欣盈說，做好資通安全，才能與國際接軌，例如歐盟《一般資料保護規則》（GDPR）同時對個資及資通安全進行嚴密規範，適用範圍可能涉及歐盟公民的所有廠商，但數位發展部做為資通法主管機關，到目前為止還停留在修法意見徵集階段，遲遲沒有提出具體草案，恐將嚴重影響台灣競爭力。

立委陳琬惠表示，工業控制系統（Industrial control system，ICS）從早期封閉的運作環境，逐步與外部網路相連，製造業因而成為被勒索或攻擊的目標，過去攻擊主要針對IT領域，但資安風險逐漸從IT領域外溢到OT領域，近年OT領域攻擊事件大增，尤以供應鏈攻擊最為常見，不僅影響企業生產和營運，更直接影響國家基礎設施安全，呼籲政府必須高度重視這樣的威脅。

陳琬惠指出，政府應協助企業建立「零信任架構」（Zero Trust）安全機制，簡單來說是「永不信任，始終驗證」，透過持續驗證與控管，最小化潛在風險，協助企業建立更安全、更可靠的資訊安全防護基礎，呼籲政府協助並督促企業制定合適的零信任策略及架構，特別是針對提供公共服務的企業，確保其具有足夠資安防護能力，以保障民眾的人身、財產安全。

民眾黨團呼籲，面對層出不同的個資外洩與資通案件，政府不能只會推卸責任，更要設法完備法規漏洞，修訂《資通安全管理法》不能再拖，同時也要協助企業建立合適的資安防護基礎，才能夠順利與國際接軌，提升台灣資通產業競爭力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
罕見畫面！　中正紀念堂儀隊急衝攔截
竹北「6大天坑」起底！　在地人驚恐日常
一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「1動作」才能領
快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁說話了！
快訊／確定入獄　陳致中最新發聲！
毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔
丟丟妹離婚內幕全說了！　被迫「切割前夫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

蔡英文親掛階肯定新任陸、海軍司令　落實新式14天教召、國艦國造

馬英九「台北前領導人」仍不改？　希臘急手寫「President Ma」

侯友宜喊設體育局但不承諾出席預算審查　她批：別拿市政抬選戰聲量

蔡英文第10度造訪疫情指揮中心　「解編後還有很多工作！」

議員質疑環南市場變更設計「人謀不臧」　市場處反嗆：我不接受！

分析／藍議員總質詢作球給侯友宜　成選總統最佳後援部隊　　　

指揮中心將退場　徐巧芯提「5問」狠批：陳時中沒給答案也沒道歉

快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁6字回應

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

蔡英文親掛階肯定新任陸、海軍司令　落實新式14天教召、國艦國造

馬英九「台北前領導人」仍不改？　希臘急手寫「President Ma」

侯友宜喊設體育局但不承諾出席預算審查　她批：別拿市政抬選戰聲量

蔡英文第10度造訪疫情指揮中心　「解編後還有很多工作！」

議員質疑環南市場變更設計「人謀不臧」　市場處反嗆：我不接受！

分析／藍議員總質詢作球給侯友宜　成選總統最佳後援部隊　　　

指揮中心將退場　徐巧芯提「5問」狠批：陳時中沒給答案也沒道歉

快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁6字回應

竹北特斯拉車主別哭！　有投保「車體險乙式」可理賠

義大利記者遭俄狙擊手埋伏釀1死　基輔：俄羅斯只知道開槍

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

男子交友私訊開「14項擇偶條件」　丹妮婊姐傻眼揪踩雷點：很賭藍

俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

Selina曝光男友貼心舉動！　鬆口「結婚進度」認了：懷孕給我蠻大壓力

汪沙發上熟睡　朦朧中起來拉筋下秒「跌落地板」...媽嚇到跳起身

台積電殺破500！　他們送暖反被嗆騙局：等割韭菜

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

脫口精神分裂　賴清德認失言道歉

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

民進黨5月公告立委提名名單　53選區一次看

陸客到金馬旅遊　陳玉珍邱太三大吵

快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁6字回應

三重初選結果出爐　正國會李坤城46.55％大勝

問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他嗆：You are not qualified！

指揮中心解編迎疫後新生活　蘇貞昌任內創超狂稅收紀錄

馬英九當面抗議被矮化成「台北前領袖」　希臘總統致歉了

快訊／蔣公銅像遭槍擊！獨派團體持漆彈槍闖入　「讓台灣丟臉到世界」

陳玉珍親揭不挺侯原因　侯友宜喊話：放下衝突對立同心齊力

賴清德剛為「精神分裂」說向病友道歉　藍委竟嗆：他才精神分裂！

鄭運鵬30.52％出線　再戰2024立委

郭正亮曝「藍白合」關鍵人物　斷言：沒有他侯友宜當選2024不容易

更多熱門

相關新聞

陳琬惠控借名買賣原民保留地　羅文嘉打臉

陳琬惠控借名買賣原民保留地　羅文嘉打臉

民眾黨立委陳琬惠日前指控民進黨前秘書長羅文嘉，透過「借名登記」買賣原住民保留地，但羅文嘉澄清不靠特權、不違法，不需要因為他批評民眾黨主席柯文哲就亂丟泥巴。羅文嘉26日再度公布「山裡生活民宿」合法申請過程的時間軸與法律規定內容，強調自己是在現行法律架構下，創造好的原住民保留地管理模式。

少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

憂台軍備長期倚賴美　民眾黨團：政府須培養護國群山做為經濟盾牌

憂台軍備長期倚賴美　民眾黨團：政府須培養護國群山做為經濟盾牌

盜個資A走「普發6千」　女羈押男交保

盜個資A走「普發6千」　女羈押男交保

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

關鍵字：

民眾黨團個資邱臣遠陳琬惠吳欣盈

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面