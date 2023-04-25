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少年槍手成漏洞！　陳琬惠：法務部應研究「預謀式」自首

▲民眾黨團25日舉行「治安惡化誰負責？藍綠惡鬥互踢皮球！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨團25日舉行「治安惡化誰負責？藍綠惡鬥互踢皮球！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠今指出，新北連日發生兩件槍案，共開了67槍，且兩案槍手都是17歲少年，犯後即攜槍投案，顯然幕後有藏鏡人指點，恐成為新的國安危機。她強調，對青少年犯罪，不能再把問題推給警察，法務部應重點研究「預謀式」自首，而非「真誠」自首的情況下，現行條文是否成為犯罪者減刑竅門的問題，並儘早提出對策，同時應與警察共同合作，加大偵查招募青少年的犯罪組織。

民眾黨立法院黨團今（25日）舉行記者會，針對近日發生的重治安事件，呼籲藍綠別再互踢皮球，中央應全面稽查槍械走私，聯手地方加強掃蕩組織犯罪，同時對青少年強化法制教育與心理支持。

民眾黨團總召邱臣遠說，民進黨籍台南市長黃偉哲執政下的88槍擊案，充斥光電利益糾葛，國民黨籍新北市長侯友宜轄內的67槍掃射事件，據傳是詐騙不法所得分贓不均，不過無論政黨立場如何，推諉卸責對治安毫無幫助。

邱臣遠指出，台灣近年槍案增加，查獲非法槍枝卻減少，110年槍擊案最多，高達100起，累計破案率達98.27%，實則卻是「高犯罪率帶來高破獲率」的假象；而查獲的非法槍枝逐年減少，或許會被解讀成治安改善，然而對照槍案數上升，兩者互相矛盾。

邱臣遠認為，槍案頻傳、各種非法槍枝在市面上流竄，明顯是槍枝查緝不力所致，以本次新北案件為例，作案槍枝居然可以直接在美國網站上訂購，政府必須加強查緝走私的力道。

邱臣遠也點名「3D列印製造槍枝」，讓犯嫌得以「自產自銷自用」，但3D列印實務上認定困難，最終可能只會輕判。邱說，3D列印槍枝部分零件仍須倚賴走私，呼籲聚焦特定零件加強查緝，由中央負責稽查走私管道，地方政府查緝槍枝改造，雙方聯手掃蕩背後的組織犯罪與勢力，從源頭根絕問題。

▲陳琬惠。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳琬惠。（圖／記者蘇晏男攝）

立委陳琬惠則指出，青少年犯罪人口率近8年上升47%，凸顯社會安全網破大洞，青少年已逐漸被黑社會「犯罪工具化」，最近兩案槍手都是17歲少年，犯後即攜槍投案，顯然幕後有藏鏡人指點，只要找少年行兇給安家費，就能輕易逃過官司，恐造成模仿效應，成為新的國安危機。

陳琬惠表示，面對青少年犯罪問題，法務部、教育部及衛福部必須動起來，不能再把問題推給警察，法務部應重點研究「預謀式」自首，而非「真誠」自首的情況下，現行條文是否成為犯罪者減刑竅門的問題，並儘早提出對策，同時應與警察共同合作，加大偵查招募青少年的犯罪組織。

陳琬惠也表示，教育部應加強法制教育，提高法治意識並導正價值觀，讓他們認識遵守法律與勞動的重要性，教育部也要與內政部合作，加強校內組織犯罪防制宣導，以及篩查網路上的可疑內容。

民眾黨團表示，維護治安不只是警察的責任，法務部、教育部及衛福部等中央部會，還有地方政府都必須嚴肅以待，除了要避免槍枝氾濫，更要把社會安全網外的青少年接起來，避免青少年落入犯罪集團之手，造成更大的社會問題，呼籲藍綠停止互相指責，共同解決當前的治安危機，別讓台灣成為人人擔驚受怕的「慶記之島」。

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