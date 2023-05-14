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籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚：謝謝祢帶來這麼多歡樂

▲▼籃球YouTuber「服兵役中」驚傳過世　粉絲含淚：謝謝祢帶來這麼多歡樂。（圖／翻攝自YouTube GM冠名播出）

▲分析籃球的YouTuber阿勳（右）驚傳過世。（圖／翻攝自YouTube GM冠名播出）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「GM冠名播出」以談話方式大聊NBA、籃球及時事，吸引14.3萬人訂閱。對此，主持人「籃球公道伯」透露，節目另名主持人「阿勳」於4月30日過世，「5月19號是阿勳的告別式，我想讓曾經喜歡過他的觀眾，有最後一次送他的機會」。

「籃球公道伯」14日透過YouTube社群證實，他的好兄弟「阿勳」（中和賓拉登）於4月30日過世，為了保護當事人及其家人的隱私就不透露細節，但為了讓曾經喜歡過他的觀眾有機會送阿勳最後一程，因此決定公開阿勳告別式的時間。

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▲▼籃球YouTuber「服兵役中」驚傳過世　粉絲含淚：謝謝祢帶來這麼多歡樂。（圖／翻攝自YouTube GM冠名播出）

▲「籃球公道伯」證實消息，並讓粉絲送阿勳最後一程。（圖／翻攝自YouTube GM冠名播出）

消息曝光後許多粉絲紛紛留言，「看到這消息時我沉默了一陣子，真的很捨不得，希望阿勳至少能在天堂當個快樂的天使」、「阿勳謝謝你帶歡樂給我們，gm你也要堅強下去，他在上面一定不會忘記你這位好兄弟。shut out to 中和賓拉登」、「太突然了，RIP阿勳。謝謝祢在GM的頻道帶給我們觀眾這麼多歡樂，希望不論祢是什麼原因走的，在天堂都能繼續散播歡樂」。

據悉，阿勳與「籃球公道伯」兩人在節目中的有趣互動、分析，吸引不少粉絲關注，帶給粉絲許多歡樂。節目過去也透露，阿勳於3月中旬後剛要去服兵役。

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