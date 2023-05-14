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連2位算命老師勸「不要太固執」做事龜毛！劉芒狂點頭　片段被挖出

▲▼ 。（圖／翻攝自劉芒IG）

▲劉芒先前算命的片段被網友挖出。（圖／翻攝自劉芒IG）

記者施怡妏／綜合報導

網紅劉芒遭平面攝影師Brain影射，工作時對照片吹毛求疵，有次雙方來回精修文案約5天，每天修照片到深夜，對方還是有不滿意的地方，而且最多高達19處，氣到連錢都不想收，劉芒也在IG公開道歉，就有網友翻出之前劉芒與Joeman一起算命的影片，老師說的話一一應證，驚呼「超準！」

Jeman於2022年6月找劉芒一起拍攝《Joe是要對決》一起進行平價＆奢華的算命挑戰。第二位老師提到，劉芒很聰明很有內涵，腦袋很多東西，很有才華，以口為才會賺很多錢，夫妻宮也很漂亮，「另一半會照顧妳，會是妳的貴人」，事業宮很好，會有一片天。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Joeman　YouTub頻道）

不過，老師提醒劉芒，「不要那麼固執，妳有點太固執，然後有點完美主義，比較龜毛一點，脾氣也有點沒耐心，有點三分鐘熱度」，應該16歲到21歲很辛苦，劉芒點頭嘆「超辛苦的」，21歲之後才開始慢慢變好，26到35歲則是很平順，「前面很辛苦，後面會更好，還在路上而已，後面都有財運」。

第三位算姓名的老師，分析劉芒本名時提到，很有才華，但是有一點固執，不容易改變，劉芒聽到後笑說「第二個老師也講，超固執的人」。接著老師分析本名第三個字提到，喜歡工作喜歡賺錢，「如果人家要求妳，妳要配合，順水留情這樣會比較好一點」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Joeman　YouTub頻道）

一旁的製作人便問「因為固執有失去一些機會」，劉芒則點頭喊「對」。另外，若是藝名的話，老師給予劉芒建議，有才華可以出名，「但是不要太固執，順著大家的意思去調配會很好，會更順利」。

有網友翻出算命片段，在Dcard上發文，「想到劉芒去上Joeman算命那集」，兩個老師都點出劉芒在事業上較固執的問題，忍不住驚呼「覺得算命師蠻準的」。貼文掀起網友討論，「看影片感覺Joeman有幫她剪掉老師的部分大實話，留給她面子」、「對對對是是是，一句話都沒聽進去」、「如果她當時聽完有改的話，就可以避掉這個大事了」、「真的大預言家」。

回歸本起事件，攝影師Brain在IG貼出多張爆料文，某位知名YouTuber在工作時對照片吹毛求疵，引起許多同業接連爆料，至少有16位苦主傳訊跟攝影師爆料。對此，劉芒直接承認就是自己，並公開道歉，也已經私訊聯繫Brian道歉，「包含其他投稿一起合作過的工作人員，我也願意一一聯繫上，為我的疏忽致上深深的歉意」，也謝謝這些爆料，讓她知道自己工作上的問題。

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