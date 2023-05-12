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台東歡慶母親節表揚20位模範媽媽

▲台東母親節表揚20位模範媽媽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東母親節表揚20位模範媽媽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府提前於12日舉辦母親節表揚活動，各鄉鎮市推薦的模範母親楷模代表20位，由縣長饒慶鈴親自頒獎表揚。其中，長濱鄉91歲的蔡鄭玉串女士是今年度模範母親裡的長壽媽媽。

縣長饒慶鈴首先恭賀20位模範母親，並表示為感謝母親們的辛勞與貢獻，特別舉辦表揚活動，而今年也額外加碼，與知本天山農場合作，推出今年度模範母親門票免費的優惠，邀請全國今年度受表揚的模範母親們一起來賞5月開的東方母親花-金針花，優惠期間從5月2日至6月2日止，現場也有準備溫馨小禮物，向偉大的媽媽們表達歡迎與敬意。

表揚活動首先由Fun-loving studio 玩樂樂團帶來動聽的歌曲演唱，接著由縣長饒慶鈴致贈每位模範母親表揚狀並合影拍照留念；現場也播放每位模範母親的家庭照片剪輯與子女對媽媽的感謝影片，讓事先不知情的媽媽們感到驚喜及倍感溫馨。

台東縣112年度模範母親表揚名單，長濱鄉蔡鄭玉串(91歲)、台東市鄧柯冬娥(90歲)、台東市郭陳片(89歲)、鹿野鄉張寶却(86歲)、成功鎮石秀妹(85歲)、太麻里鄉柯戴氣冊(85歲)、綠島鄉蘇林淑美(77歲)、台東市王韓麗珠(76歲)、池上鄉李羅秀娥(75歲)、關山鎮賴桂妹(74歲)、台東市徐騰鳳(74歲)、台東市蔡宋淑貞(72歲)、金峰鄉陳素妹(72歲)、延平鄉古蘭英(71歲)、大武鄉李櫻桃(69歲)、達仁鄉朱連珠(68)歲)、東河鄉李金花(66歲)、海端鄉王秀圓(65歲)、蘭嶼鄉蔡春妹(63歲)、卑南鄉何美英(54歲)。

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