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收到劉芒道歉「但不想點開」！攝影師盼她做1事：只是想當吹哨人

▲劉芒直播引發討論。（圖／翻攝自Instagram／lioumonn）

▲劉芒遭爆料工作難搞。（圖／翻攝自Instagram／lioumonn）

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber劉芒遭平面攝影師Brain影射，工作時對照片吹毛求疵，有次雙方來回精修文案約5天，已經每天修照片到深夜，對方還是有不滿的地方，而且最多可高達19處，劉芒本人昨（13）在IG承認並公開道歉。面對劉芒的道歉，攝影師Brain表示，「道歉有收到，不太想點開，因為有壓力」。

攝影師Brian在IG限動發文，有收到劉芒的道歉訊息，但因為有壓力，所以不想點開，原不原諒都沒關係，也沒那麼重要，因為自己只是『修圖而已』，之所以會說出這些事情，「是因為我這半年，確定身邊有好多人，正在或曾經受苦受難，不然我講這個修圖的事情其實很無聊。」

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相對於其他人遇到的事情，他認為自己不重要，「我只是想當吹哨人」，認為自己沒有顧慮，但是其他人有，他坦言，期待這件事情如果真的能讓當事人改進，變成更好的人，「我的個性還是會覺得沒關係，繼續幫你修圖啦」，但如果沒有的話，「歹勢，我還是一樣超機掰吉娃娃一隻。」

▲▼收到劉芒道歉，但不想點開。（圖／翻攝自攝影師IG）

▲攝影師收到劉芒道歉，但不想點開。（圖／翻攝自攝影師IG）

回歸本起事件，攝影師Brain在IG貼出多張爆料文，寫道「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」、「修瘦修瑕疵是基本，重點是做這行該有的保養要有，不是我們要幫你後製，處理成你心目中的芭比娃娃。」貼文一出，引起許多同業接連爆料，至少有16位苦主傳訊跟攝影師爆料。

對此，劉芒直接承認就是自己，並公開道歉，「我目前已經私訊聯繫Brian道歉，並希望他可以給我一個機會通電話，親自為合作溝通不良的地方表達歉意。我有檢討自己在那次拍攝後續不愉快之後，確實都只有透過工作室企劃溝通，沒有親自聯繫跟說明，讓他產生不舒服的地方真的很抱歉，對不起。我沒有任何想推卸責任的部分，真的很希望有機會親自跟他好好道歉。包含其他投稿一起合作過的工作人員，我也願意一一聯繫上，為我的疏忽致上深深的歉意。」

劉芒也提到謝謝這些爆料，讓她知道自己工作上的問題，「未來也會把工作夥伴的時間成本、溝通語境、跟自己團隊的理解有沒有同步等等，都一併慎重考慮進去並虛心接受批評指教的。」

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