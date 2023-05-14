IG追起來！「全台最正護理師」地圖曝光　萬人暴動：我生病了

▲小莓，醫院病房護理師，點擊圖片連結到IG。（圖／翻攝自IG／bcard.bcard）

記者施怡妏／綜合報導

5月12日是「國際護理師節」，IG帳號「B卡必卡，正妹獵人」感謝護理師辛苦的付出，在IG貼出一則貼文，「全台最正護理師地圖」找來了8名正妹護理師，每位護理師長相甜美可愛，身材更是魔鬼級般的好，掀起許多網友暴動，「怎麼突然感覺全身都有病，趕在掛號的路上」。

IG帳號「bcard.bcard」為了感謝護理師辛苦的付出，加上12日又是國際護理師節，於是整理出全台8位正妹護理師，讓大家一飽眼福，「全台最正護理師地圖，5/12護理師節快樂，護理師們辛苦了！」

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8名護理師分別為小莓，醫院病房護理師；姿霖，彰基體系急診室；Elle，台北市大醫院；姝含，台大醫院癌醫中心分院；Jasmine，內科加護病房；郁方，童綜合醫院；雅薇，臺北醫院；Molly，首爾醫美診所。

該篇貼文發出後，吸引1.3萬名網友按讚，「好像該看醫生了」、「知道怎麼選醫院了」、「果然醫院有大字的都不小」、「不要做實驗了，重考醫生」、「平常沒病患的時候，醫生應該也會手忙腳亂」、「8個中5個，我真的頭號粉絲」、「8個我就早已追蹤了4個」、「所有護理人員辛苦了」、「在高雄上救護來得及送到臺北嗎」。

▼正妹護理師IG公開，點擊照片連結到IG。（圖／翻攝自IG／bcard.bcard）