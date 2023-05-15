高雄旗津廟會遶境狂放鞭炮！濃煙迷漫炸出一團灰　警開83張罰單

地方中心／高雄報導

高雄旗津區一間宮廟昨（14）日舉行廟會遶境活動，上百信眾參加，但沿途施放大量鞭炮，炮仗聲震耳欲聾，現場也煙霧瀰漫，甚至整個車道還被鞭炮排滿，一度影響交通。對此，警方除編派警力在沿線進行交通管制及疏導，當場也舉發交通違規27件、未帶安全帽56件，並與消防局共同查處燃放爆竹案5件。

▲高雄旗津廟會遶境狂放鞭炮！濃煙迷漫炸出一團灰。（圖／翻攝社會事影音）

▲▼高雄旗津廟會遶境，沿途施放大量鞭炮，炮仗聲震耳欲聾，現場也煙霧瀰漫。（圖／翻攝社會事影音）

該間宮廟申請於5月14日06-22時在南旗津地區進行遶境活動，鼓山分局為此共編派61名警力在沿線進行交通管制及疏導勤務。不過，遶境活動沿途燃放大量鞭炮，於旗津二路時，甚至將整個車道排滿鞭炮影響到交通，鼓山分局長陳奕良也親自下來，將鞭炮移至路邊，避免交通壅塞。

▲遶境活動沿途燃放大量鞭炮，於旗津二路時，甚至將整個車道排滿鞭炮影響到交通。（圖／翻攝社會事影音）

該遶境活動於晚間10點順利結束，警方則在廟會繞境期間當場舉發交通違規27件，包含酒駕1件、未戴安全帽20件、違規停車6件，另逕行舉發未戴安全帽56件。期間與消防局共同勸導與查處燃放爆竹案件5件。

針對施放鞭炮導致空汙，高雄市環保局表示，按民眾提供影片，廟會燃放爆竹，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣中，違反空污法第32條規定，依法告發可開罰1200元～10萬元。