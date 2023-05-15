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垃圾車「拚一把」想硬闖平交道…慘遭柵欄敲頭！桃園警說話了

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園市一輛垃圾車12日下午4時許行經八德永豐路平交道，現場警鈴已經響起，但垃圾車仍想硬闖，眼見實在闖不過才急煞，車頭還卡到柵欄，駕駛只好緊急「巴庫」(倒車)，誇張畫面曝光後引起輿論撻伐。對此，八德警方也做出回應，表示依法可處新台幣1萬5000元到9萬元以下罰款，並吊扣駕照一年。

▲▼桃園垃圾車闖平交道。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲桃園垃圾車想硬闖平交道，遭柵欄敲車頭嚇得急忙倒車。（圖／翻攝社會事新聞影音）

行車紀錄器畫面拍下，當時平交道號誌已經開始閃爍紅燈，現場警鈴大作，火車就要通過，但一旁的垃圾車卻無視警鈴，一度想要「拚一把」闖過平交道，車頭還駛入網狀線範圍中，直到眼見真的闖不過，駕駛才踩剎車放棄，但放下的柵欄還敲到垃圾車頭，駕駛只好再緊急倒車。

垃圾車誇張行徑曝光後引起輿論撻伐，桃園八德分局警方今(15日)出面說明，表示如查證屬實，將依道路交通管理處罰條例第54條規定開罰；當警鈴已響或柵欄開始放下仍強行闖越，或是在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車，可處1萬5000元到9萬元以下罰款，並吊扣駕照一年。

警方呼籲，在平交道前應停看聽，與前車保持安全距離，如聞平交道警鈴已響、號誌已顯示，應立即停止於停止線後方，不得強行闖越，避免發生重大傷害事故。

▼平交道周圍平時車流量不小。（圖／記者楊淑媛翻翻攝）

▲▼桃園垃圾車闖平交道，現場空景。（圖／記者楊淑媛翻翻攝

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