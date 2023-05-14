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基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

▲基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣。（圖／新北市文化局提供）

▲周遊列博票券5月15日正式開賣。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

518國際博物館日前夕，基隆市、臺北市、新北市、桃園市共同合作，聯名推出「周遊列博-基北北桃博物館家族大串聯」數位票券，本票券將於15日起線上開賣，民眾只要以200元價格即能帶走原價近千元的博物館門票，且擁有消費折扣及各式琳琅滿目的限量好禮。

新北市文化局表示，周遊列博數位票券總計限量發行5000張，每張售價新臺幣200元，自2023年5月18日至2024年5月17日，可享四市共43間博物館家族活動，含免費入館1次、文化商店折扣、響應活動及參加旅行業者套裝有機會獲得專屬好禮等活動。其中，免費入館1次包含臺北當代藝術館、士林官邸正館、新北市公立博物館、桃園橫山書法藝術館等13間場館；文化商店商品9折優惠及加碼折扣方案或贈送紀念品，

另外，體驗活動，如基隆市於2023年7月起，追蹤、打卡按讚「基隆市文化局」臉書粉專，可憑卡至雞籠中元文化館領取城市紀念品（全市限量200份）；若購買精選遊程，更有機會獲得專屬禮物。

新北市文化局長張䕒育表示，518國際博物館日全市公立博物館於5月18日免費入館外，本次基北北桃聯名推出的數位票券，跳脫過往一張票券限逛一館的模式，當民眾購買本票券，在使用期間一年之中，可自由規劃、搭配參觀的場館，更多優惠訊息，請上「新北市政府文化局」官網查詢。

周遊列博售票網址：https://culture-ntpc.welcometw.com/tour/MVWY

周遊列博資訊網址：https://www.2023museumday-ntpc.com.tw/

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