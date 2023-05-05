竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

▲苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

竹聯幫雷堂以苗栗市一處民宅作為毒品轉運站，販賣第三級毒品、新興毒品牟利，苗栗警方日前持搜索票強力搜索，查獲三級毒品及槍械一批，並逮捕竹聯幫雷堂販毒藥頭到案。全案調查後依槍械彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局自4月26日至5月5日，配合內政部警政署規劃針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，5月3日持法院核發之搜索票，在苗栗市強力搜索一處作為毒品轉運站的出租民宅。

警方在該毒品轉運站逮捕竹聯幫雷堂成員徐姓、傅姓等人，並查扣仿M4A1半自動突擊步槍一把(附狙擊鏡)、仿真克拉克手槍1把、第三級毒品咖啡包共300包、愷他命9包(毛重10.9g)、新興毒品彩虹菸306支、K盤一組、新臺幣贓款6萬5200元、點鈔機1台、角鐵2支、手機5支、討債傳單44張、筆電一台等證物。

警方表示，該黑幫販毒集團販賣第三級毒品、新興毒品牟利；若有販毒欠款再由旗下成員率眾以暴力脅迫、恐嚇簽立本票等方式恐嚇取財，且販賣毒品及網路賭博對象漸趨年輕化，不排除有莘莘學子因好奇或欠缺社會經驗淪為該犯罪集團利用或毒品之受害者。

本次行動苗警掃黑專責隊查獲幫派毒品轉運站，及時遏阻大量毒品在民間流竄戕害國人身心，有效阻斷幫派分子經濟來源，全案依違反槍械彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例等罪移送苗栗地檢署偵辦。