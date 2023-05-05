　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

▲▼苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供）

▲苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

竹聯幫雷堂以苗栗市一處民宅作為毒品轉運站，販賣第三級毒品、新興毒品牟利，苗栗警方日前持搜索票強力搜索，查獲三級毒品及槍械一批，並逮捕竹聯幫雷堂販毒藥頭到案。全案調查後依槍械彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警察局自4月26日至5月5日，配合內政部警政署規劃針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，5月3日持法院核發之搜索票，在苗栗市強力搜索一處作為毒品轉運站的出租民宅。

▲▼苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供）

警方在該毒品轉運站逮捕竹聯幫雷堂成員徐姓、傅姓等人，並查扣仿M4A1半自動突擊步槍一把(附狙擊鏡)、仿真克拉克手槍1把、第三級毒品咖啡包共300包、愷他命9包(毛重10.9g)、新興毒品彩虹菸306支、K盤一組、新臺幣贓款6萬5200元、點鈔機1台、角鐵2支、手機5支、討債傳單44張、筆電一台等證物。

警方表示，該黑幫販毒集團販賣第三級毒品、新興毒品牟利；若有販毒欠款再由旗下成員率眾以暴力脅迫、恐嚇簽立本票等方式恐嚇取財，且販賣毒品及網路賭博對象漸趨年輕化，不排除有莘莘學子因好奇或欠缺社會經驗淪為該犯罪集團利用或毒品之受害者。

本次行動苗警掃黑專責隊查獲幫派毒品轉運站，及時遏阻大量毒品在民間流竄戕害國人身心，有效阻斷幫派分子經濟來源，全案依違反槍械彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例等罪移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供）

▲▼苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供）

▲▼苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供）

▲▼苗栗警方日前在苗栗市一處民宅查獲竹聯幫雷堂販毒組織，查獲大批三級毒品咖啡包及槍械一批，成果豐碩。（圖／警方提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
劉德音、魏哲家年薪暴增6成　雙雙升破6億以上
高鐵跳電延誤！旅客擠爆　退費規定出爐
活蟲狂抖畫面曝！廠商「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生
台大財金妹被騙271萬爆氣！　痛罵金管會主委：你走後門嗎
快訊／婦收衣服墜11樓慘死　兒返家崩潰
快訊／超商店員墜13樓慘死！　「2男羈押禁見」
快訊／誤飲老鼠藥果汁！　45歲同居女喪夫：原本自己要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商店員遭凌虐墜樓　2嫌羈押原因曝「刪手機資料涉滅證」

BMW長髮正妹暖心片！貨車側翻駕駛受傷　她秒下車幫清屁股傷口

快訊／婦收衣服墜11樓「跌落車道慘死」　兒子返家激動崩潰

快訊／超商店員墜13樓慘死！　法院裁定「2男羈押禁見」

澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

超商店員遭凌虐墜樓　2嫌羈押原因曝「刪手機資料涉滅證」

BMW長髮正妹暖心片！貨車側翻駕駛受傷　她秒下車幫清屁股傷口

快訊／婦收衣服墜11樓「跌落車道慘死」　兒子返家激動崩潰

快訊／超商店員墜13樓慘死！　法院裁定「2男羈押禁見」

澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

中職二軍／林益全、郭阜林開轟　統一獅11比7台鋼

宣明智設「挺郭夜宴2.0」！桃竹苗藍委皆受邀　陳玉珍、徐巧芯將出席

王仁甫提敏感話題「再結一次婚」！　孫協志不忍反擊：有什麼好說嘴

財富自由「不是看獲利多寡」　她曝3致富關鍵：也要處理感性面

范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

台灣虎航三年來首度轉虧為盈、EPS1.07元　2、3季估有更好表現

劉德音、魏哲家年薪爆增約6成　雙雙升破6億元以上

4歲女兒編故事「爸媽都死了」　陳怡蓉發現童話共同點：是否要開始改片單

鄭浩均對江少慶拚首勝　王建民提供克服首局症心法

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

澳洲交換生誤食險喪命！女密友曝果汁加老鼠藥原因

行車糾紛…天道盟「逼喝10瓶保力達」

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動

更多熱門

相關新聞

槍枝氾濫黑幫火拼　掃黑肅槍中央甩鍋

槍枝氾濫黑幫火拼　掃黑肅槍中央甩鍋

「全台灣難道只剩我沒有槍？」是鄉民對治安敗壞無奈的反諷，從台南88槍案到新北11天67槍，民眾看著國民黨、民進黨互相指責、醜態盡出，宛如化身「足球國家隊」互踢皮球，治安事件上升成政治口水戰，但台灣早就淪為「慶記之島」，藍綠分別在地方、中央執政，難道都沒自覺身負重任嗎？

警臨檢酒店　告誡業者：你找兄弟我就找你

警臨檢酒店　告誡業者：你找兄弟我就找你

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

宜蘭強勢掃毒　抓通緝犯躲KTV吃「飛行者巧克力」

宜蘭強勢掃毒　抓通緝犯躲KTV吃「飛行者巧克力」

連2天開槍掃射！新北警察局長怒了

連2天開槍掃射！新北警察局長怒了

關鍵字：

苗警掃黑

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面