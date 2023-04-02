抓到曾經的夥伴！苗警巡邏逮偷剪電纜線竊嫌　賊竟是退職員警

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗警方昨(1日)在苗栗市一處廢棄建築物旁發現一名男子正在偷剪電纜線，當場予以逮捕，查獲作案工具及電線一批，經查竊嫌是24年前因案被免職的退職員警。

▲苗栗警方4月1日巡邏時當場查獲偷剪電纜線的小偷，沒想到竊嫌竟是1名退職警察。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警分局偵查隊員警昨(1日)上午10時19分許執服便衣探巡勤務，在苗栗市一處廢棄建築物旁發現一部可疑自小客車停放在該處，於是前往建築物四週巡視，驚見一男子正著手偷剪變電箱電纜線，當場予以逮捕。

警方調查，60歲的劉姓男子於案發當時，駕駛自小客車持專用電纜剪工具，竊取該廢棄建築物內電纜箱內電線一批（重約20公斤，未剝電線皮)，當場為警方查獲，並查扣劉嫌使用之手套一雙、專用電纜剪1支及各式工具一批等證物，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，劉姓嫌犯是退職員警，曾在保警總隊任職，在民國80年代曾支援苗栗一段時間，後來因為毒品案於民國88年被免職，不料，離開警界後愈陷愈深。沒想到警察抓小偷，竟然抓到曾經的夥伴。



▲▼苗栗警方4月1日巡邏時當場查獲偷剪電纜線的小偷，沒想到竊嫌竟是1名退職警察。（圖／記者蔡文淵翻攝）