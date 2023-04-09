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黑幫「春酒之亂」威力掃蕩　苗栗警方掃黑1個月逮429人

▲▼苗栗縣警察局於3月9日至4月8日規劃威力掃蕩專案，查獲各類犯罪311件，逮捕429人送辦。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗縣警察局於3月9日至4月8日規劃威力掃蕩專案，查獲各類犯罪311件，逮捕429人送辦。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

竹聯幫明仁會春酒盛大場面，引發社會不良觀感，苗栗縣警察局配合警政署自3月9日至4月8日規劃威力掃蕩專案，動員警力1660人次，臨檢取締675場次，逮捕429人送辦，展現打擊犯罪、掃蕩黑道幫派的決心。

苗栗縣警察局自3月9日至4月8日，配合警政署規劃針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，並加強掃黑、打詐、肅槍與安居等專案執行，查獲販毒集團、改造槍械工廠、詐欺集團等，期間縣警局刑警大隊動員掃黑專責隊、分局掃黑專責小隊與分駐（派出）所員警計1,660人次，強力臨檢取締計675場次，逮捕429人送辦。

專案期間並結合縣政府聯合稽查小組，針對前述場所執行稽查18場次，移送治平案件2件19人，檢肅具竹聯幫、明仁會等具幫背景者共14人，查獲販賣毒品10件10人、詐欺集團3件20人、通緝犯69人及詐欺等各類犯罪311件311人，查扣各類毒品228.79公克、吸食器1組與非制式手槍4枝、子彈67顆、模擬槍2枝，改造工具1批，成果豐碩。

苗栗縣警察局也同步執行清源專案，專案小組長達2個多月監控蒐證，於3月21日持苗栗地方法院搜索票，在竹南查扣非法改造非制式手槍3把、半成品1把、子彈4顆、霰彈1顆、改造工具1批，經擴大偵辦於3月29日再至新北市新店區起獲非制式手槍1枝、子彈54顆，所幸及時查獲有效遏阻槍枝外流，避免危害民眾生命安全。

苗栗縣警察局表示，掃黑、打詐、肅槍與緝毒是政府當前重點工作，將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷，以展現警方打擊犯罪，掃蕩黑道幫派之決心。警察局並提醒，最近開始「全民普發6000元」，政府不會以簡訊、電子郵件或打電話等方式通知領取6000元，民眾若遇到類似情形，記得撥打165反詐騙諮詢專線。

▲▼苗栗縣警察局於3月9日至4月8日規劃威力掃蕩專案，查獲各類犯罪311件，逮捕429人送辦。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗縣警察局於3月9日至4月8日規劃威力掃蕩專案，查獲各類犯罪311件，逮捕429人送辦。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗縣警察局於3月9日至4月8日規劃威力掃蕩專案，查獲各類犯罪311件，逮捕429人送辦。（圖／苗栗縣警察局提供）

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