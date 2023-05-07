這輛車深夜停高架橋下空地怪怪的　警當場搜出26包K他命

▲苗栗一部自小客車深夜停放在偏僻高架橋下空地，巡邏警察發現可疑，果然在車上查獲愷他命毒品26包，重40餘公克。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導



苗栗警方日前夜間巡邏時，發現一輛自小客車停放在高架橋下空地，員警見夜間偏僻處所有車輛停留，直覺可疑旋即趨前盤查，當場查獲22歲黃姓男子持有愷他命毒品26包，重40餘公克。

苗栗警分局鶴岡派出所副所長薛世賢5月2日晚間帶班執行巡邏勤務，巡經公館鄉台72線高架橋下一處空地，見一輛自小客車停留該處直覺可疑，立即指示同行員警倒車趨前盤查。

黃姓男子見警方出現神情緊張，向警方表示在該處等朋友，但是面對員警的盤問顯得慌亂，此時薛副所長則從該輛車上及男子身上聞道可疑味道，隨即要求黃男配合警方目視檢查車輛，果然在自小客車門置物槽中發現可疑小包包，赫然發現內裝有愷他命毒品26包，重40餘公克，黃男被帶回偵訊，訊後依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦，同時也將向上朔源追查毒品源頭。



苗栗警察分局表示，本案查獲關鍵在於員警執勤認真，發現可疑主動積極盤查，副所長更憑藉深厚的外勤經驗，順利查獲毒品案。同時也呼籲民眾，各類毒品嚴重戕害身心健康，千萬勿因一時好奇隨意接觸、嘗試，除了自己避免毒害外，也應適時伸出援手關懷協助周遭親友，避免為毒所害。



▲苗栗一部自小客車深夜停放在偏僻高架橋下空地，巡邏警察發現可疑，果然在車上查獲愷他命毒品26包，重40餘公克。（圖／記者蔡文淵翻攝）