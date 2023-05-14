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拒檢遭警開槍！毒犯母親節喪命　家屬疑執法過當：不敢讓媽媽知道

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化39歲楊姓男子昨（13日）因拒檢騎機車衝撞員警，遭警方開槍擊斃，家屬今（14日）得知消息後無法接受，並表示不敢將此消息告知楊母，希望可以調查事發經過，看警方是否有執法過當。

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男子遭警方開槍打死，家屬質疑執法過當。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲楊男遭警員開槍擊中，送醫不治身亡 。（圖／民眾提供）

該起事件發生於昨天晚間23時40分，2名警員巡邏時見到楊男與在後座的張男，未打方向燈轉彎且行跡可疑，於是上前示意臨檢，但楊男加速逃逸還衝撞警員，警員當下拔槍擊發1槍打中楊男，楊男中彈後改由同車的張男騎車，到埔心鄉羅厝村土地公廟後打給友人電話求救，友人到場後打電話通報，消防隊獲報後於今天凌晨趕抵現場，雖將楊男送醫但仍不治身亡。

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲楊男友人說接到電話趕到現場，幫忙打電話送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊男中彈後曾打電話給友人，該名友人指出，他趕到土地公廟時，發現楊男已經快失去生命跡象，當時楊男同行的張男也在場，但不知道張男為什麼沒叫救護車，而救護車到前張男已離開，救護車到場後楊男的手已呈現冰冷狀態。

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲議員張春洋指出，警方如果用槍過當，一定要給家屬一個公道 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣議員張春洋指出，據他了解，是警員看到楊男騎車轉彎沒打方向燈，於是想攔截盤查，結果楊男沒停下還衝撞警員，警員因此開槍打到人，不過他沒看到整個過程，但警方的用槍過程要給百姓一個交代，沒有說明用槍時機怎麼用，也沒說到有先對空鳴槍，如果用槍過當，一定要給家屬一個公道。

楊姊指出，她得知道狀況是弟弟遇到警察，因為沒有停下來，然後警察就開槍，弟弟就這樣走了，不知道為什麼好好的一個人，因為看到警察害怕，然後一個人這樣莫名其妙就不見了，警方說是因為弟弟要衝撞他們。

▲▼彰化毒犯遭警方開槍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲楊姊說至今不敢告訴媽媽，怕她承受不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊姊說，警方都沒有提出相關的東西給她看，她覺得不能接受，「我現在很擔心媽媽因為現在還不敢讓媽媽知道」，而且今天剛好是母親節，「很怕媽媽會…我現在還不敢讓媽媽知道，因為我真的怕她承受不了，一個小孩就這樣子，而且是被警察開槍，也沒有做什麽壞事。」

至於楊男為何會衝撞警員，楊姊表示，「應該是害怕，我不知道是弟弟本身…我就莫名其妙接到電話，然後去到醫院，我弟弟就已經沒有呼吸心跳躺在那，我想要檢察官給家屬一個公道，想知道警察有沒有執法過當，這樣開槍讓弟弟不治身亡。」

楊男曾因竊盜、施用毒品案件，經分別判處8月、6月、6月、8月、7月、3月確定，合併定應執行有期徒刑2年2月，執行完畢後又販賣安非他命經檢察官提起公訴，彰化地方法院依違反毒品危害防制條例，判楊男有期徒刑6年。

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