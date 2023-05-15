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澎湖海域驚見地獄景象！大型廢棄漁網滿布魚屍　綠蠵龜也喪命

記者陳洋／澎湖報導

澎湖一名潛水客日前到澎湖西嶼鄉赤馬村人工魚礁區潛水，一下水就發現一張大型的廢棄漁網，上面不但有很多魚卡死在上面，就連保育類的綠蠵龜也難逃浩劫，纏網死亡。警急通報澎湖縣政府農漁局，出動海網覆網清除團隊前往，順利將覆網清除，暫時解決海洋危機。

▲▼海龜命喪廢棄漁網。（圖／記者陳韋男攝）

▲保育類的綠蠵龜遭纏網，已死亡多時 。（圖／京太郎提供）

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近日網路上出現署名「京太郎」的網友貼文，指出位在西嶼赤馬人工魚礁區，有一張大型廢棄漁網，上面還有一隻海龜纏網死亡，畫面相當震撼，雖然該潛水客試圖清除廢網，但因漁網過重，僅憑一己之力無法清除，當地是珊瑚礁生態區，是各種海洋生物聚集繁衍之處，若不清楚恐將造成更多海洋生物纏網死亡，因此上網求援，立即獲得各界廣泛迴響。

▲▼海龜命喪廢棄漁網。（圖／記者陳韋男攝）

▲雖然該潛水客試圖清除廢網，但因漁網過重，僅憑一己之力無法清除 。（圖／京太郎提供）

澎湖縣政府委託海底覆網清除團隊，12日接獲民眾通報，於赤馬海域珊瑚礁區，發現有廢棄漁網覆蓋情形，清除團隊13日上午9時前往清除，果然在該處水深約5米處發現大件覆網，打撈回岸上秤重近320公斤，清除過程備感吃力及艱辛，14日再次前往該海域檢視有無殘網，力求清除乾淨無虞。

▲▼海龜命喪廢棄漁網。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎縣府農漁局派人清除赤馬這具海底覆網，足足有320公斤 。（圖／澎湖縣農漁局提供）

13日清除過程中，還發現網具上纏繞一具腐敗已久之綠蠵龜屍體，顯示海底覆網對海洋生態的影響，除了賡續結合民眾通報、動員清除，才能逐步減少廢棄漁網累積，維護海洋棲地。另外網具實名制新法上路，嚴格規範漁民不得任意棄置廢網，更要求網具在海上遺失，必須依法通報經緯度，以利於日後清除廢網工作，才能遏止海底廢網成為死亡長城的悲劇不斷發生。
 

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