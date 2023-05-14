女高中生找徵信社　到家門「攔截成績單」：看了會吐！委託金額曝

▲學校每學期會寄發成績單到家中。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

每結束一學期，學校會寄送成績單到家中，為了避免發生家庭革命，不少人在學生時期都有過「攔截成績單」的經驗，一名徵信社的執行長透露，近來收到一則委託，有位18歲的女高中生，給出4位數的委託金，拜託徵信業者到透天厝攔截成績單，讓他很好奇成績多少，女高中則說「你看了會吐血」。

立達國際徵信有限公司執行長謝智博在臉書發文，標題寫道「那些奇葩的委託」，一名苦惱的女高中生，拜託他們攔截寄到家中的成績單，「以拯救她或將失色的青春、拒止湧自母親的風暴，如果是你接不接這任務？」他也強調，客戶已滿18歲，符合民法修法後法定年齡。

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從對話紀錄可以看到，該名女高中生私訊問，「去信箱攔截信，這樣大概收多少錢？」他好奇問為何要攔信，女高中生則說「當然是爛透的事，成績單，寄到家的那種」，接著女高中生透露家住在桃園，是透天厝，郵差會直接把信塞進信箱，大約早上9時郵差會來。

他也問對方「我攔截到可以看內容嗎？」女高中生則回「就是成績，你看了會吐的分數」，但原PO仍好奇「還是想知道到底多慘」。

▲女高中委託徵信社攔截成績單。（圖／謝智博授權提供轉載）

《ETtoday新聞雲》記者詢問謝智博，女高中生給出「4位數」的委託金，如果是攔截其他信件，因為涉犯刑法315條「隱匿他人封緘信件」，至少要收好幾萬，「純粹是幫忙這個小妹妹」，也透露此案件是下周才進行。

貼文曝光，掀起網友討論，「所以到底多慘」、「接啊！挽救少女是紳士該負的責任」、「妹妹很有錢可以買這種服務」、「這真的是一份非常迷人的職業啊」、「我還真的有自己攔截過哈哈」、「真的是萬事屋欸，以前都是我們拿回家討打」、「事關國家安全，一定要成功」、「保護國家幼苗」、「傳說中的攔截成績單，我見識到了」。