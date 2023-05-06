女高中生吃藏壽司「開蓋不拿餐」爽玩迴轉台壽司！事後還不承認

▲又有屁孩惡搞。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」受到許多民眾喜愛，迴轉台上的壽司有蓋子保護，需要將蓋子打開，才可以拿取壽司，不過有高中生居然把「開蓋子」當作遊戲，將迴轉台上壽司的蓋子打開，但又不拿取餐點，過程全都被隔壁桌的網友錄下，事後店家詢問，高中生還不承認。

有網友在Dcard上發文，「好好吃壽司很難嗎？」日前到桃園某間藏壽司用餐，看到隔壁桌4名女高中生，伸手將迴轉台的壽司蓋子打開，卻不拿取餐點，還將打開的壽司移到旁邊的盤子上，短短20秒就對4盤壽司「下手」，還打算繼續玩弄後方的壽司。

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原PO將過程全都錄下，「真的無言，我只是想好好吃個壽司，看到都反胃」，事後他跟店員檢舉，女學生還不承認，「只能把影片提供給店家了，大家請幫忙分享，共同抵制這種沒教養的行為」。

貼文曝光，網友一面喊扯，「把影片檔寄給學校也是很不錯」、「如果沒記錯規定是打開就算錢了，把影片給店員看，恭喜她們當了一回土豪」、「監視器調出來，開幾盤算幾盤的錢，以及損害店家名譽的賠償，順帶加入各家迴轉壽司黑名單，愛玩就再罰他蓋子開關連續三萬次，讓他玩到爽」、「不懂這到底有什麼好玩的」。

也有網友指出，「自從日本那個舔醬油還是什麼的那個學生開始之後，越來越多這樣耍白目的死屁孩，日本、香港、台灣都有看過新聞」、「曾經在藏壽司工作的狗狗路過，真的會有很多天兵客人去玩鮮度君，上次玩到卡鏈，我還去清飯，直接黏在迴轉鏈上，我真的很想當場拿廚餘桶打人」。