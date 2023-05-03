高三生為餐費痛毆同學！打成腦震盪還嗆「別踩底線」　校方回應了

▲有網友爆料，新竹某高中發生施暴事件，校方卻未積極處理。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

有網友2日在臉書爆料，新竹某高中一名同學因不滿被要求「付午餐費」，竟出手痛毆訂餐同學頭部、腳踹腹部，造成對方輕微腦震盪及內傷，事後還恐嚇同學「不要踩到我的底線我就不會一次爆發」。原PO提到，該同學已不是第一次施暴，然而學校都未嚴格處理，導致類似情況不斷發生。對此，該校校方稍早也做出回應。

一名網友在臉書「新竹爆料公社」發文指出，新竹某高中一名高三生在中午時被訂餐同學提醒要繳午餐費，不料他卻狠踢訂餐同學的腹部，甚至將對方壓制在地並用拳頭猛打頭部，造成該名同學輕微腦震盪及內傷，事後他還向全班表示，「大家不用害怕我，只要不踩到我的底線我就不會一次爆發。」令同學們都相當無奈。

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爆料網友透露，此類打人事件並非第一次發生，但校方都無嚴格處理，導致該名施暴學生一而再出手攻擊同學，而此次校方似乎也已說服受害者家屬不提告，讓他痛批，「此類事件應該嚴肅的面對，而不是讓已經成年的學生逍遙法外。」

對此，該校回應，第一時間已有進行校安通報，並依校規入獎懲會議討論，將依情節重大對該名學生記一支大過以上處分，學校也啟動輔導機制，後續將請諮商師介入輔導。

校方表示，這名學生上周五已公開向班上同學致歉，同時寫下悔過信件向全班承諾不會再犯，即日起請假到畢業典禮，避免再有因個人情緒控管問題，而出現失控行為。

校方強調，被害同學到醫院檢查身體後並無大礙，且該同學及家長在了解事件始末後，已接受施暴同學道歉，校方都在第一時間處理，並非不聞不問。另外，學校也約談施暴學生，被打的同學也都有驗傷觀察，學校也請雙方家長了瞭解事情的經過，與後續處理流程，被害同學也保留提告的權益。

被打的學生家長在會中提及，希望能給該名施暴學生改過機會，看犯錯的學生能不能在這次事件後修正情緒管理。