台灣高中生超強！世界機器人大賽「勇奪第3」　擊敗全球800多強隊

▲VEX世界機器人大賽，台中美國學校的隊伍代表台灣參賽，最終獲得世界第三好成績，台灣文化「三太子」也站上舞台。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、蔡佩旻／台中報導

VEX世界機器人大賽在近日在美國達拉斯舉行，最終來自台灣台中美國學校的「66799A ASTonishing A」隊伍代表台灣隊，在809隊中脫穎而出，得到技能挑戰賽的世界第三名。成員石昕祐、呂育安、林廷瑀、林宸溢、李佳晉先在台灣過關斬將，以台灣第一之姿前進世界，雖然前進世界之路還曾狀況不斷，但最終靠著不放棄的精神，成功在世界舞台大放異彩。

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▲小組成員在會場放上國旗，並寫下「Welcome to Taiwan」。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



VEX是世界最大的機器人賽事，每年在全世界70多個國家、超過2萬4000支賽隊持續參與，每個賽季所推出的工程設計主題，學生需建構一部屬於自己的機器人，並在賽事中與其他賽隊進行合作與競賽，其涵蓋的教育內容不僅考驗學生STEM在科學、科技、工程與數學領域的實力，更造就其團隊合作、領導力、溝通能力以及解決問題的能力，是一項提供予STEM能力培養者的完善實踐平台。

近3年因疫情停辦實體賽，5日世界大賽重新在美國達拉斯實體決戰，總計有70多個國家、3000多支隊伍登上世界舞台。台中美國學校以名稱「66799A 」跟「66799G」參加高中組比賽，對手來自各國共809支隊伍競賽，最終獲得技能挑戰賽世界第三名（Robot Skills World 3rd Place），也是台灣史上第一次得到此項頭銜，實屬不易。

賽事過程，雖在團體挑戰賽最後一場，因為馬達線掉落，機器人無法正常運作，無法取得團體挑戰賽冠軍，但最後66799A還是抱走3項大獎，包含前述技能挑戰賽世界第三名，還有高中組分區亞軍 DivisionFinalists及創新獎InnovateAward。

據悉，此次的VEX世界賽主題相當考驗選手的機器人設計能力、機器人程式以及操控手的能力， 而這次世界賽除了有很多印度人為主力選手組成的美國強隊外，更有中國大陸各省萬中選一的菁英隊，台灣隊能獲得如此佳績，也讓台中美國學校於有榮焉。總統蔡英文及副總統賴清德也親自賀電，肯定得獎團隊在世界級大賽發光之外，同時介紹及推廣台灣精神。