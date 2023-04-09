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研究所半夜公布錄取名單　「30mins內無回應視為放棄」引眾怒

蘇州科技大學在半夜發放錄取通知，且要求學生在30分鐘內回應，否則視同放棄。（圖／翻攝自微博）

▲蘇州科技大學在半夜發放錄取通知，且要求學生在30分鐘內回應，否則視同放棄。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國蘇州科技大學近期發生一起爭議事件，該校的研究所入學招生於6日進行面試，但是有受試網友爆料指稱，7日凌晨4點半收到錄取通知，但訊息卻要求「半小時內確認」，否則視同放棄，該生就因為睡眠的因素錯過了錄取。整起事件爆發後，引起不少網友的質疑，但蘇州科技大學的工作人員則稱「考試規定上均有寫」。

根據中國媒體報導指出，中國蘇州科技大學材料工程學院於6日進行研究所入學的面試。但是有網友在7日睡醒後發現，自己的手機收到來自蘇州科技大學在凌晨4點半送出的錄取通知，可該訊息上卻寫著「請在半小時內確認錄取通知，逾時視同放棄」。而從該生的截圖中也可以看到，右下角顯示著7日7點58分的時間，然後上面是大大的「你已拒絕該待錄取通知」。

這種「趁人不備」的行為，自然讓許多與會的考生大感不公，學校用這樣的方式抹煞錄取學生的努力。消息曝光後，引起不少網友反彈，就有網友留言表示「可以理解為：僧多粥少，耍陰招刷掉不想要的」、「我想知道這個主動放棄是怎麼個放棄法？是打電話考生說放棄還是打不通默認放棄，還是就是系統未確認放棄」、「那半小時內確認是真嗎？」、「很多時候 這種情況存在蘿卜坑，我聽說過5分鐘的」

事情爆發後，蘇州科技大學研究生招生組的工作人員就證實，他們確實是4點半發布的通知，頭天晚上1點半全部面試結束，然後老師統計分數確定錄取名單，面試時已告訴學生當天會發布通知。凌晨4點會一一跟學生打電話提醒，確保每個學生都會接到通知。

而且也有媒體實際去調查蘇州科技大學官方網站上的研究所招生規範，內容中就明顯標註「通知提示，收到學校待錄取通知的調劑考生，應在規定時間 (30分鐘）內登錄研招網確認待錄取，確認錄取後不得更改。未按要求確認待錄取，視為自動放棄。」

之後蘇州科技大學研究生招生組的蘇老師就表示，目前學校已經瞭解到網路對於整起事件的看法，但具體回應與後續情況，仍有待學校的管理階層進行解答。

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