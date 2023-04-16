獲藍營提名中二選區立委　顏寬恒：勝選信心從未被消滅

圖文／鏡週刊

國民黨提名台中第二選區立委候選人顏寬恒，接受媒體人黃暐瀚專訪，首度對各界關注的中二選區選情公開看法，顏寬恒強調他有信心贏得明年的立委選舉，細數擔任立委期間為地方爭取的各項建設，顏寬恒握拳說：「勝選信心從來沒有被消滅過！」

國民黨於12日的中常會上，通過第一波立委提名，遭檢調以涉嫌竊佔國土及偽造文書諭令千萬元交保的前立委顏寬恒，確定獲提名；該選區民進黨立委林靜儀就酸說「顏家對民眾幫助好像沒有那麼多」；顏寬恒反批林靜儀是民進黨的「橡皮圖章」，沒有向中央爭取地方資源。

顏寬恒14日接受《暐瀚觀點》節目專訪，主持人黃暐瀚詢問當天在國民黨中央的提名立委造勢活動，新北市長侯友宜把台中市長盧秀燕推向顏寬恒，被綠媒解讀「侯不跟顏握手」；顏寬恒說侯友宜在後台就跟他寒喧許久，還詢問父親身體狀況，後來侯也牽起他的手大合影。

話鋒一轉，顏寬恒對於檢調在他領表參選後就發動搜索約談，並諭令重金交保的動作，直言就是有政治力介入，司法配合辦案；事實上這件案子不是外界所討論的微罪、重罪或無罪推定，而是他本來就是無罪，他也相信司法最後也會判他無罪確定。

顏寬恒說，早在2022年中二選區立委補選，民進黨就傾全黨資源針對他的沙鹿住宅及庭院，連續60天抹黑無所不用其極；當時他就交代清楚，15個月來檢調沒有任何動作，今年3月22日他登記參選，檢調就在3月28日重啟調查，「這不是政治操作，什麼才是政治操作？」

更讓顏寬恒不平的是，檢方諭令他交保1000萬元，竟然說立委就是這個「行情」。他說台南88槍擊案涉及幾百億不法利益，凶嫌以6萬交保；台南市議會議長邱莉莉涉嫌賄選以150萬交保，他只不過還有一些家具留在已出售的住宅沒搬走，就千萬交保，完全不符比例原則！

顏寬恒認為，他堅持清白，拒絕交保，寧願失去自由；承辦檢察官和主任檢察官一直勸他辦理交保，甚至說他父親老了、身體不好，這不過是小案子而已。後來父親透過律師勸他，僵持近一個小時，他考慮家人及長輩的健康，無奈才同意交保。

顏寬恒強調，他的沙鹿住宅是建在私有地，絕無竊佔國土，鄰近原住宅約300坪的國有土地，是太太在110年合法以「現況標租」，中二補選後他出售住宅，有合法的金流及交易資料，檢方以他還有家具留在住宅未搬走，認定是假交易，是莫須有的指控。