　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

餐廳爽吃大鵰！巴國女無視眾人「180°口愛男客」　埋首開餐畫面曝

▲▼巴拿馬私人俱樂部Club Union最近爆出有一對男女公然在餐廳內口交。（圖／翻攝自推特）

▲巴拿馬私人俱樂部Club Union最近爆出有一對男女公然在餐廳內口交。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

巴拿馬近日瘋傳一段作風大膽的影片，一名女子在私人俱樂部Club Union內，不顧四周人來人往，公然在大庭廣眾下為一名男顧客口交，而影片中的男子在女子賣力服務時，還高興地叼著菸，看似相當享受。

綜合Critica、Diaadia和《巴拿馬美洲》等當地媒體報導，這段影片是一名顧客在進入餐廳時意外撞見這荒唐一幕後所攝。當時，這名身著白色襯衫的男子正坐在椅子上，而穿著短版上衣、露出性感肚臍的女子則坐在他對面，將身體折疊成180度，埋首於男子下體處，專注為對方口交。

從現場畫面可見，當時這對男女的附近還有多名顧客正在用餐，其中還有一些未成年人士在場，但2人卻完全不顧他人目光，直接在餐廳內上演活春宮，即使拍攝者經過他們身邊也不為所動，「被服務」的男子甚至還在女子為他口交時一口又一口地抽菸，看起來十分享受。

這段影片在網上曝光後瞬間引起瘋傳，而Club Union隨後也發布聲明指出，俱樂部在調閱監控畫面後，證實這起事件發生於5日晚間。他們強調，這種違背道德規範的行為已違反相關俱樂部及其成員100多年來經營俱樂部的理念和價值觀，「董事會將根據章程採取相應措施」。

與此同時，巴拿馬運河管理局也表示他們已對現場所有涉事人員展開調查，並根據道德規範與規定採取相應行動，不過當局並未明確表示他們是否會處置這對男女，或對他們採取什麼行動。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「5X8=40」被老師打叉！　小三數學考倒眾人
繼夜會柯文哲密談　郭台銘今見韓國瑜！
快訊／日本5.9地震！　連2震發布海嘯預報
3歲小妹頭七！父喊話「來找爸爸」：想聽最好聽的笑聲
快訊／林書豪將返球場！　傷勢曝
拒檢遭開槍！毒犯母親節喪命　家屬疑執法過當
豪宅便當會！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

日本東京離島發生規模5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

「5X8=40」被老師打叉！小三數學考倒眾人　內行曝關鍵：這很重要

土耳其「最關鍵大選」登場！艾爾段民調首落後　海外投票率創新高

餐廳爽吃大鵰！巴國女無視眾人「180°口愛男客」　埋首開餐畫面曝

退役美軍「鎖喉勒斃」非裔乘客！被控過失殺人　律師費募資破4500萬

8歲妹遭陌生男抱走！　14歲「最強哥哥」彈弓連射擊退壞人

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

日本東京離島發生規模5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

「5X8=40」被老師打叉！小三數學考倒眾人　內行曝關鍵：這很重要

土耳其「最關鍵大選」登場！艾爾段民調首落後　海外投票率創新高

餐廳爽吃大鵰！巴國女無視眾人「180°口愛男客」　埋首開餐畫面曝

退役美軍「鎖喉勒斃」非裔乘客！被控過失殺人　律師費募資破4500萬

8歲妹遭陌生男抱走！　14歲「最強哥哥」彈弓連射擊退壞人

TikTok母公司前高層：字節跳動是「中共宣傳工具」！

俄轟炸機、戰機逼近阿拉斯加　北美防空司令部派F-22、F-16攔截

溫馨母親節　市長夫人送花感謝台南做工行善志工助弱修屋

盛夏來去墾丁FUN一下！凱撒飯店推出65折高鐵＋免費接駁太方便

俄烏戰爭後首次！澤倫斯基抵達柏林　將與總理蕭茲會面

三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

給心愛媽媽抱懷裡　13歲白喵露「驕傲邪笑」挑釁：我有你沒有！

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

吳念庭熄火、邦威升一軍尚未出賽　瀧中瞭太率樂天完封西武

繼夜會柯文哲密談　郭台銘「拜會行程滿檔」上午又見韓國瑜

新住民薔薇成公視女主播　母親節感謝媽媽栽培

日本東京離島發生規模5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

國際熱門新聞

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

百萬YTR騎重機自撞噴飛　頭部重創亡

女老闆遭闖店性侵超配合　下秒智奪30cm長刀

蘋果新品爆料客抓到了！一招揪內鬼

2台人運毒在泰國被抓　搜出15公斤K他命

比基尼妹「腰突劇痛」被鯊魚啃滿身血

吉野家店名的由來！創業120年　連員工都搞錯

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

東京離島5.9地震！　9分內連2震發布海嘯預報

搭飛機1動作壓制99％病菌　染病風險砍半

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

俄媒：4架俄羅斯軍機在烏克蘭邊境附近遭擊落

哥倫比亞攔截最大「運毒潛艇」

更多熱門

相關新聞

社區樓下喝酒遭前同事侵犯！她看監視器崩潰

社區樓下喝酒遭前同事侵犯！她看監視器崩潰

一名陳姓男子與前同事小花（化名）喝酒敘舊，小花因放鬆戒心不小心喝醉，陳男見狀卻偷偷將她的手機放進自己口袋，還脫下褲子將自己下體塞進她的嘴巴，事後小花報警提告，陳男辯稱他是好意想幫小花保管手機，而且自己當時也喝醉、根本硬不起來，但法官不相信他的辯詞，依竊盜、強制未遂、乘機性交罪，判處4年8月，其中8個月可易科罰金。

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

影片曝！媽揹兒走獨木橋　踩滑男童墜溪谷

影片曝！媽揹兒走獨木橋　踩滑男童墜溪谷

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

小王「刀背砍頭」逼吹　她驚逃找老公救命

小王「刀背砍頭」逼吹　她驚逃找老公救命

關鍵字：

巴拿馬Club Union口交

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

快訊／王思佳驗包結果出爐！

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男正妹妻「請停止看笑話」：一切交由法官判定！

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

一待4小時！果真等到「惡鄰居現形」　人妻：不買了

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面