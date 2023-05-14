餐廳爽吃大鵰！巴國女無視眾人「180°口愛男客」　埋首開餐畫面曝

▲巴拿馬私人俱樂部Club Union最近爆出有一對男女公然在餐廳內口交。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

巴拿馬近日瘋傳一段作風大膽的影片，一名女子在私人俱樂部Club Union內，不顧四周人來人往，公然在大庭廣眾下為一名男顧客口交，而影片中的男子在女子賣力服務時，還高興地叼著菸，看似相當享受。

綜合Critica、Diaadia和《巴拿馬美洲》等當地媒體報導，這段影片是一名顧客在進入餐廳時意外撞見這荒唐一幕後所攝。當時，這名身著白色襯衫的男子正坐在椅子上，而穿著短版上衣、露出性感肚臍的女子則坐在他對面，將身體折疊成180度，埋首於男子下體處，專注為對方口交。

從現場畫面可見，當時這對男女的附近還有多名顧客正在用餐，其中還有一些未成年人士在場，但2人卻完全不顧他人目光，直接在餐廳內上演活春宮，即使拍攝者經過他們身邊也不為所動，「被服務」的男子甚至還在女子為他口交時一口又一口地抽菸，看起來十分享受。

這段影片在網上曝光後瞬間引起瘋傳，而Club Union隨後也發布聲明指出，俱樂部在調閱監控畫面後，證實這起事件發生於5日晚間。他們強調，這種違背道德規範的行為已違反相關俱樂部及其成員100多年來經營俱樂部的理念和價值觀，「董事會將根據章程採取相應措施」。

與此同時，巴拿馬運河管理局也表示他們已對現場所有涉事人員展開調查，並根據道德規範與規定採取相應行動，不過當局並未明確表示他們是否會處置這對男女，或對他們採取什麼行動。