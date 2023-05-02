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喜愛口交也會有事！澳洲研究機構：罹口咽癌機率高8.5倍

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲科學警報研究指出，若一生當中有6個或更多口交伴侶，罹患口咽癌的機率比不口交者高8.5倍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯振中／綜合報導

近年來口咽癌等相關頭頸相關癌症病例大幅增加，範圍涵蓋全球，造成這種現象的主要原因是人類乳突病毒（HPV）的傳播，該病毒同樣也是造成女性子宮頸癌的主因。近日國外有研究出爐，發現口咽癌等病症上升的原因，主要來自性行為，其中一生擁有6個或更多口交伴侶的人，罹患口咽癌的機率比不口交的人高出8.5倍。

根據澳洲期刊《科學警報》（Science Alert）調查，罹患口咽癌的主要原因是HPV，這種病毒同樣是女性子宮頸癌的主要原因，而目前在英國、美國等國家，口咽癌比子宮頸癌更常見。

調查內容指出，HPV主要透過性行為傳播，罹患口咽癌的危險因素則與終生性伴侶有關，尤其是口交性行為，若一生有超過6個、更多口交伴侶的人，罹患口咽癌的機率比不口交的人高出8.5倍。

▼擁有6個或更多口交伴侶的人，罹患口咽癌的機率比不口交的人高出8.5倍。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼下體、生殖器、GG、打手槍、蛋蛋。（圖／記者陳俊宏攝）

調查內容提到，為了預防子宮頸癌，許多國家會替年輕女性接種HPV疫苗，而現在也有許多間接證據，證實接種後也能預防口腔中HPV感染。此外，還有證據表明，在女性疫苗接種率超過85％的國家，男性也會受到群體免疫的保護，可望在數十年內減少口咽癌發生的機率。

不過，雖然能夠達到群體免疫保護，但前提是女性疫苗接種率高，且男性要留在被覆蓋的群體範圍內，這方式無法保證個人層面的保護，尤其是在國際旅行發達的時代，若與來自低疫苗覆蓋率的國家人發生性行為，同樣會產生風險，因此英國、澳洲、美國等國家開始將HPV疫苗建議接種對象擴大，將年輕男性包含在內。

 

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