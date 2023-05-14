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社區樓下喝酒遭前同事侵犯！她這支也被摸走　看監視器崩潰大哭

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲男同事見小花酒醉，不僅摸走她手機、還強壓她的頭逼口交，男同事挨告後下場慘了。（示意圖／pakutaso）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名陳姓男子與前同事小花（化名）喝酒敘舊，小花因放鬆戒心不小心喝醉，陳男見狀卻偷偷將她的手機放進自己口袋，還脫下褲子將自己下體塞進她的嘴巴，事後小花報警提告，陳男辯稱他是好意想幫小花保管手機，而且自己當時也喝醉、根本硬不起來，但法官不相信他的辯詞，依竊盜、強制未遂、乘機性交罪，判處4年8月，其中8個月可易科罰金。

根據判決，陳男與小花曾是同事，2021年5月2日凌晨，2人約在小花社區樓下喝酒敘舊，雙方因許久未見，一喝就喝到清晨6點，陳男見小花已醉到神智不清，竟心生歹念，趁抱頭蹲在地上的小花不注意，從她包包中摸走蘋果手機放進口袋。

隨後，陳男又趁機亂摸小花身體，想強拖小花回他家，小花以僅存的意識奮力抵抗，陳男不死心、直接在中庭花圃脫掉褲子，抓著小花的頭將下體放入她口中，陳男被小花推開後，就帶著小花手機離開現場。

小花酒意退去，發現手機不翼而飛，向社區警衛室調閱監視器，發現陳男的惡行，氣憤報警處理，過程中她激動大哭，回想起模糊中陳男對她說「跟他回家才還她手機」，她當場拒絕，陳就不顧她酒醉想嘔吐、不斷問「可以碰妳的胸部嗎？」，並將異物侵入她口中。

陳男解釋，當天看小花很醉、才攙扶她並將她的手機放自己口袋保管後來回去時忘記還給小花；並坦承的確有脫下褲子想讓小花口交，但他自己也喝醉了、無法成功勃起，所以只能算乘機性交未遂。

法官檢視監視器影像，陳男順手牽羊、拉扯壓頭的行為都被拍了下來，認為陳男利用小花喝醉酒、不顧前為同事與朋友的關係，竊取她的財物，並且強逼她一起回家，還趁機進行猥褻行為，審酌已將手機還給小花、給付賠償金調解完畢，惟犯後至今仍對犯行避重就輕，依竊盜罪、強制未遂罪處8個月、可易科罰金；乘機性交罪處4年徒刑。全案還可上訴。

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