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溫馨五月寫真留念音樂會　北港水道頭文化園區登場

▲雲林舉辦溫馨五月母親節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣傳統工藝文創產業發展協會舉辦母親節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會今(13)日母親節前夕，在北港水道頭文化園區大榕樹下舉辦「溫馨五月寫真留念音樂會」，理事長陳明洲企盼藉由母親卡的寫作或畫作，啟發孩子感恩的心，引導具體行動回饋父母的恩情，讓媽媽們喝飲料、聽音樂，好好的放假休閒，也給全家人留下美好的紀念照片，祝天下的媽媽們母親節快樂。

活動計畫統籌老師陳威光表示，「2年前的母親節，在大榕樹下辦『不想長大市集』，今年想說來個不一樣的，換成草地音樂會，大家席地而坐舖著野餐墊，享受溫馨又浪漫的美麗午後時光」。同時也要問問大家，您有多久沒有全家一起拍張照片？我們想讓參加活動的人留下最幸福的紀念照，特別安排攝影公司到現場幫大家拍出最值得紀念的相片。

▲雲林舉辦溫馨五月母親節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，「北港水道頭曾是全鎮用水的重要泉源，象徵母親對兒女無私的孕育澆灌」，藉由這場音樂感恩活動為辛苦的母親留下愛的寫真，另外園區內有著百年老樹、日式建築及荷花池，可供遊憩觀賞、舒心怡情，也歡迎母親節揪媽咪來趟北港輕旅行。

由於該活動由立委蘇治芬、議員蔡岳儒協辦，中油、台電贊助，陳明洲特別感謝感謝各單位的贊助與協助，才讓今天的活動能夠順利舉辦，祝天下的媽媽們母親節快樂。

▲雲林舉辦溫馨五月母親節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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