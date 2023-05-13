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母親節含淚度過！退休女教授兒女條件佳　對象卻難覓原因曝

▲退休女教授兒女條件佳，對象卻難覓原因曝

▲退休女教授兒女條件佳，對象卻難覓原因曝。（示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

溫馨的母親節，是向媽媽體現愛意與感謝的最佳時機；然對未婚男女而言，母親節竟成父母緒勒索逼婚季！擁有博士學位的退休女教授，對兒女婚事更如對待小學生般，條件、規矩一籮筐；年紀38歲的公司會計與老公離婚，帶著四個兒子找第二春；當然，失偶男女的下一代也希望長輩再找到幸福，社工人員只能「正向迎擊」各種挑戰。

國立大學退休的博士女教授，母親節前帶著身高191的兒子到中壢區美滿服務中心希望為子找對象，她告訴社工人員，四個孩子都未婚，每年的母親節都是含淚度過，希望明年不再失落！社工人員表示，兒子外在條件好，年收超過250萬，有房有屋，應該是婚姻市場的搶手貨，怎會有找對象困擾？191公分的科技男苦笑說，由於媽媽要求多，他身高190弟弟及身高180以上的妹妹至今未婚，他被逼由台北到中壢，只因為媽媽說他是長子，希望報名找對象當媽媽節禮物，但他坦言希望不大。

退休女教授大聲喊冤，她的兒女都不婚，她去找大師級老師告訴她，她的兒女都是雙數年出生才會無法嫁娶，建議他們找的對象都是奇數年出生的，其次，因為一家人都是一流學校畢業，要求兒女的另一半要國立大學碩士，這只是「基本要求」，她是在正常家庭長大，要求女婿、媳婦的家世、外表、談吐、氣質、口條等基本訴求，一點也不過份。

今年38歲，在電子公司擔任品管員的郭姓女子，育有13、11、7及3歲的兒子，也要找對象，希望明年母親節不再只有一個人，她不諱言因為照顧孩子已經留職停薪，只靠政府補助過日，社工人員除建議她到家扶中心申請認養補助外，也希望將孩子送到公托，她要回職場，否則即使找到對象，也需要雙薪家庭才能養這麼多孩子。

母親節有不少父母情緒勒索兒女要找對象，87年次的醫護人員父母希望她早嫁人，因為阿公年紀大；經營三家門市的父親，希望剛滿25歲的兒子結婚，家裡才有自家員工幫手；住在彰化的老農，帶兩個女兒北上找對象，原因是他認為女兒沒結婚，在鄉下無臉見人。三個均已嫁人的姊妹，希望寡居多年的母親有人疼惜；就讀中央大學的碩士生，希望爸爸找到伴重拾笑容；還有不少單親家庭孩子希望父母重拾幸福。

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